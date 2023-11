Varhelji: Integrisati zapadni Balkan uz naša pravila i obaveze, predlažemo 6 milijardi podrške za njih

Komesar Evropske unije za proširenje Oliver Varhelji (Varhelyi) prokomentarisao je izvještaj Evropske komisije prema kojem se predlaže otvaranje pregovora za pristupanje EU za Ukrajinu i Moldaviju, uslovno otvaranje pregovora sa BiH te uslovno davanje kandidatskog statusa Gruziji.

On je kazao da će pokazati šta je potrebno na terenu raditi.

- Plan ima cilj integrirati one partnere sa zapadnog Balkana koji žele da uđu što prije, imajući u vidu sve obaveze koje proizlaze iz naših propisa i pravila. U tom smislu smo im spremni pomoći i staviti na raspolaganje svako sredstvo. Zauzvrat tražimo da time u velikoj mjeri doprinesemo stabilnosti regije u cjelini. Zato ćemo od njih tražiti da se jedni prema drugima odnose na način kako će se odnositi prema nama - istakao je Varhelji.

On je naglasio da je potrebno da se integriraju četiri slobode EU i da se na isti način treba postupati prema drugim partnerima na zapadnom Balkanu.

- Drugi ključni stub jeste pomoći partnerima da ubrzaju proces reformi. Integracija zemlje podrazumijeva reforme koje će biti na korist zemljama. U tom smislu im želimo pomoći i zajedno s njima izraditi program kako bismo izgradili demokratiju - kazao je.

Istakao je i da se da se zemlje zapadnog Balkana trebaju nositi i s tržištem Evropske unije.

- Države će se morati nositi s našim tržištima. To ne mogu raditi sami i zato ćemo biti spremni da ubrzamo zajednički rad. Vijeću EU predlažemo da povećamo našu finansijsku podršku u korist tog plana reformi tj. šest milijardi eura podrške. To znači da će ukupna pomoć koju im dajemo biti na nivou one pomoći koje dajemo na putu kohezije - rekao je za kraj Varhelji.