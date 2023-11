Konaković: Dobili smo poruku da su BiH širom otvorena vrata EU

Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković održao je konferenciju za novinare povodom Izvještaja Evropske komisije o napretku naše zemlje i uslovnom otvaranju pregovora za članstvo u Evropskoj uniji.

- Ne postoji zemlja u regionu koja je od dobijanja kandidatskog statusa do uslovne odluke o početku pregovora to prošla za period od desetak mjeseci.

Hrvatska je od juna 2004. do oktobra 2005., kada je otvarala pregovore, Sjeverna Makedonija je čekala više od 15 godina u istom statusu. Ovo je za one koji pitaju šta je to toliko senzacionalno. Važno je da znate kako se inače ti procesi unutar EU dešavaju i koliko su kompleksni i zahtjevni - kazao je Konaković.