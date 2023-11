BIHAMK: Na putu Semizovac-Olovo-Kladanj na više lokacija izvode se radovi, saobraćaj se odvija usporeno

Jutarnja magla smanjuje vidljivost u kotlinama i uz riječne tokove, zbog čega pozivamo na pojačan oprez. Izdvajamo magistralne puteve Konjic-Jablanica-Prozor, Lašva-Travnik, Bihać-Ključ-Sanski Most i Kupres-Livno, kao i puteve na širem području Sarajeva, Tuzle, Zenice i Doboja. Kolovoz je mjestimično vlažan, a upozoravamo i na učestale sitnije odrone zemlje ili kamenja. Apelujemo na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, saopćili su iz BIHAMK-a.

Na magistralnom putu Semizovac-Olovo-Kladanj na nekoliko lokacija izvode se sanacioni radovi, pa se na tim dionicama saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila. Sporije zbog radova tokom dana saobraća se i na magistralnim putevima: Konjic-Jablanica (u mjestu Lendava), Lukavac-Gračanica (u mjestu Sižje) i Tuzla-Kalesija (u mjestu Miljanovci).

Zbog polaganja završnog sloja asfalta, još danas i sutra se, u vremenu od 08 do 18 sati, obustavlja saobraćaj na dionici regionalnog puta R-456 Priboj-Sapna (kroz mjesto Rastošnica). Za vrijeme obustave u funkciji je alternativni pravac Priboj-Tuzla-Kalesija-Sapna.

Do kraja ove sedmice izvode se sanacioni radovi na magistralnom putu Prača-Hrenovica (dionica Podgrab-Sastavci), zbog čega se u vremenu od 08 do 16 sati saobraća jednom trakom, naizmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na sanaciji mosta na magistralnom putu M-15 Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka), zbog čega se na mjestu radova saobraća usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz zadržavanja do 30 minuta.