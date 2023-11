Smajić: Neka ministri Helez i Forto pojasne ključnu stvar oko radara

Delegat u Domu naroda PSBiH Džemal Smajić (SBiH) je poručio da ministri Zukan Helez (SDP) i Edin Forto (NS) pojasne ključnu stvar oko radara.

- Dobro je da su ministri Forto i Helez konačno ušli u javni dijalog oko pitanja koja sam postavio u vezi suvereniteta bh. neba. Iako nisu u pravu, što znam od početka, nastavljaju dezinformisati javnost, ili zaista ne razumiju ovu preozbiljnu tematiku. Jučer su obojica ministara izjavili da BiH suvereno kontroliše svoje nebo. To bi značilo da svojim tehničkim i ljudskim kapacitetima pratimo vazdušni saobraćaj iznad BiH. Zbog toga pozivam ministre Heleza i Fortu da objasne javnosti čiji radari kreiraju sliku koju Ministarstvo odbrane može pratiti na ekranu? Da li tu sliku originalno kreira primarni radar Bosne i Hercegovine, ili primarni radari Srbije ili Hrvatske, pa je šalju na korištenje Bosni i Hercegovini?

Jedna je stvar praćenje kretanja avio saobraćaja na ekranu, što se može pratiti na bilo kojem ekranu koji se spoji na radar. Osnovno pitanje čiji radari kreiraju te slike? Da ih napomenem, danas svaki stanovnik svijeta može putem besplatne aplikacije na svom telefonu pratiti kretanje aviona, pa to ne znači da svaki stanovnik ima uređaje da prati te avione koje posmatra na ekranu telefona.

Ili pitanje postavljeno na drugačiji način, ko će Ministarstvu odbrane slati slike kada to odluče da ne šalju radari iz Srbije i Hrvatske? Nakon toga neka ministri Helez i Forto objasne javnosti ko koga obmanjuje, njega njegovi sagovornici, ili on sebe i cjelokupnu bh. javnost? A ja ću borbu koju sam započeo nastaviti do kraja kako bi Bosna i Hercegovina bila suvereni kontrolor svoga neba - naveo je Smajić.