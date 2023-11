Video / Sutra se navršavaju puna tri mjeseca od stravičnog zločina: Moramo saznati ko je ubici Nerminu rekao gdje je Nizama

Sutra se navršavaju tri mjeseca otkako je pomahnitali ubica Nermin Sulejmanović u krvavom pohodu koji je zaprepastio region usmrtio nevjenčanu suprugu Nizamu Hećimović na krajnje brutalan i svirep način. Tog krvavog 11. avgusta Sulejmanović je ubio i oca i sina Denisa i Đengiza Ondera te ranio još tri osobe, među kojima i policajca.



Prethodna tri mjeseca za porodicu ubijene Nizame najbolnija su u njihovim životima. Preko noći se sve okrenulo. Još se nisu oporavili od velikog gubitka, a pitanje je hoće li ikada. Zbog različitih razloga, u ime porodice za medije je govorio Riad Sendić, blizak Nizamin rođak s očeve strane.

Išao tetkinoj kući

Kaže da ih najviše boli indolentnost istražnih organa u smislu da li se moglo spriječiti ubistvo Nizame, koja je mjesecima vapila za pomoć.

- Moja mama je bila u zajedničkoj grupi na Messengeru zajedno s Nizamom, njenom sestrom i još nekoliko članova porodice, uglavnom žena. Ta grupa je služila za svakodnevno slanje fotografija, videa, između ostalog i malene Lene, Nizamine kćerkice. Mama je prvi put primijetila da se nešto čudno događa kada je, da tako kažem, ta grupa utihnula. Nekoliko dana niko ništa nije poslao. To je bio 3. i 4. avgust, nekih sedam dana prije ubistva Nizame - počinje priču Sendić.

Kaže da su nakon toga otkrivene šokantne informacije, da je Nermin pretukao Nizamu, da je ona spakovala stvari, uzela dijete i otišla iz njihove zajedničke kuće koju je monstrum Nermin naslijedio od nane.

- U tom trenutku za Nizaminu lokaciju znalo je petero ljudi, najbliži članovi porodice. Nermin je dolazio i do moje kuće. Drugih rođaka. Obilazio je hotele, motele, u Tuzli, Srebreniku, tražio je Nizamu. Nekoliko puta je išao i do kuće Zijade Pamuković, Nizamine tetke, gdje se ona ustvari i krila. Nizamin tetak Samir ga je uvjeravao da Nizama nije tu i on je povjerovao na kraju i otišao. To se sve događalo u danima prije 11. avgusta - otkriva Riad Sendić.