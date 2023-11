Konaković: Mi nismo upali u Dodikovu zamku, on je u našu

- Nakon silnih najava da ne smije kročiti u RS sada intervju. Ne radimo ono što su radili Komšić i Izetbegović, ne prilagođavamo se Dodikovom konceptu politike, zato je on zbunjen! Dodik je stari, iskusni, prefrgani političar, znamo kad folira i ne želimo se adaptirati na njegov koncept. Izetbegović je umoran, kaže nama nešto poručuje, mi davno rekli šta su granice Ustavnog suda. Hoćemo mi Ustavni sud, hoćemo i da odu strane sudije, ali dva tri dana prije ulaska u EU. Nećemo pristati na dodatno etničko jačanje. I botovi SDA počeli pljuvati po njima. Diraju i Gazu i Srebrenicu, sve to upakuju kako bi oljagali Trojku. Pozivam SDA i DF da se priključe da zajedno kreiramo budućnost BiH. Mi možemo bez njih, pokazali smo kako se Dodik uz brdo pokreće. Gdje je NATO koji je obećavao Komšić?! Ja za EU kažem da su nas "92 ostavili da nestanemo." Podsjećam ih konstantno šta su uradili. Rekao sam nemojte nama popovat. Mi smo narod nad kojim je izvršen genocid. Hoće da po nekim temama šutimo, ja to ne dam.

- EU kaže preporučujemo otvaranje pregovora! Bit će onako kako se unutar državne koalcije uspijemo dalje organizovati. Otvaranje pregovora nije historijski, on je zvanični početak daljeg puta. Trojka je presložila političku scenu. U Briselu se pričalo o radikalnost Bošnjaka, a to je sve zbog poteza Bisere, Bakira. Govorilo se o tri strane, da se niko ne može dogovoriti. Mi smo postigli da u izvještaju piše, sve je top samo RS i Dodik ne valjaju. Reći ću u Briselu da su napravili Dejton koji svako može blokirati. Nema više priče o trojci koja se svađa, sada imamo konstruktivne hrabre ljude. Dodik sada mora pokazati pravo lice. Ja sam mu rekao da je kukavica, a danas me počeo citirati. Kaže ne smijemo od SDA, mi smijemo on se plaši. Dodik ako bude kočio odvest će RS u izolaciju. Dodik kaže njegov interes RS, to je i moj interes, Bakira nije zanimao, mene itekako zanima. Dodik je time zatečen. Idem u Banja Luku, Teslić. Ja sam za da se imenuje Vukoja u Ustavnom sudu - rekao je.

Mi smo sada osvijetlili, potpuno poredali karte. Dodik ima priliku da iskoračimo gdje je BiH trebala doći za 8 godina da nije bilo Ukrajine, desila se Ukrajina tako da samo poranili. Paket podrške za zapadni Balkan je injekcija koju nikad nije vidio. Nadomak smo EU! Zašto bi Dodik rekao neću?! Ako to napravi potpuno je ogolio sebe! Moći će samo ići u Mađarsku i kod Putina. Ima priliku da sjedne s nama gdje su silne milijarde, da privrednici dobiju šansu - kazao je.

Dodik nije bezopasan

Ističe da Dodik nije bezopasan, ali da mu je situacija teža nego ikad.

- Napravite nekad takve poteze da novinare ostavite u čudu. Osvojili ste vlast, ali niste osvojili sistem. Ako neko misli da je za šest mjeseci sve moći pomesti bagerima. Ljudi ovo se vezalo lancima, ima ih toliko raspoređenih u sistemu. Nas je malo! Ruše nam kvorume. Prijete i dalje, zovu ljude, to je teška priča, posao koji moraš izdržavati. Ima grešaka, ali evo pao je Bakir, pao je Novalić, pala Seka, ojadili su državu. Bakir nas na Istoku posvađao vijekovima. Mi ćemo u pola mandata pokazati drastične rezultate. Nikada nećemo odustati! Mogao sam večeras imati top emisiju, da se nagovorim Bakiru, da kažem NATO, da radim to to, ali ne želim da lažem ljude. Možda gubim glasove što idem u Banju Luku, ali želim da ljudi ostaju u BiH.

Dodik zna da neće dobiti Ustavni sud, to ne može, neće dobiti. On misli da će se promjenom unutar EU stvoriti bolje okolnosti za RS i da Trampova administracija ide njemu u prilog. Bolje bi bilo da sa mnom popriča nego sa lobistima. Tramp će ga razguliti, samo će izgubiti vrijeme. Ispaštat će i on i RS, sada je do njega najviše, on drži ručnu, mi HDZ smo u punom pogonu. Hoće li držati ručnu do kraja… ja mu preporučujem da to ne radi. Dodik kaže da je RS najbolji, a on pod sankcijama, porodica pod sankcijama, Željka pod sankcijama. Mi nismo upali u njegovu zamku, on je u našu. Ima šansu da ide ka boljitku ili propasti - zaključio je.