U Sarajevu veliki broj građana na skupu podrške Palestini: "Jučer Srebrenica, danas Gaza"

- Mi smo prošli rat i znamo šta znači ugnjetavanje protiv njih. Žao mi je jako tog naroda i osuđujem Jevreje jer su prošli holokaust, znaju šta su preživjeli, a isto to sad čine Palestincima. Ovo je nezapamćeno da se granatiraju bolnice, da se tolika djecu ubijaju, nemam riječi za osudu. Otimači njihove zemlje ih 75 godina drže u logorima. Dosta je više - kazala je Čehajić.

- Želimo poslati poruku cijelom svijetu da je narod Bosne i Hercegovine uz narod Gaze, da strogo osuđujemo genocid koji se dešava. To nije rat, to je genocid, aparthejd od strane Izraela - rekla je Tadefi, napominjući da je žalosno da mnoge zemlje otvoreno podržavaju Izrael u genocidu nad Palestincima, što jasno pokazuje dvostruke aršine prema ljudskim životima.

Zehid Zahirović na skup je došao sa suprugom kako bi osudili izraelske napade na nedužne ljude u Gazi.

- U Palestini propada civilizacija, propada čovječanstvo. Ovo nema veze ni sa vjerom, ni sa nacijom. Tamo umiru ljudi, žene, djeca. Mislili smo da je to prevaziđeno, da smo dosegli neki stepen gdje se to više neće dešavati, ali vidimo svakodnevno po 500 ljudi umire tamo. To je nešto što normalan čovjek ne može podnijeti. Došli smo da kažemo s kime smo, da smo s onima koji umiru danas, kao što smo i mi nekad u ovom gradu prije 30 godina - naglasio je Zahirović.

Ovo je drugi propalestinski protest u Sarajevu, na prethodnom se okupilo oko 10.000 ljudi, a brojni protesti su održani i u drugim gradovima Bosne i Hercegovine.