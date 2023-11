FHMZ: U većem dijelu zemlje sunčano, ponegdje moguća magla

U većem dijelu naše zemlje danas se očekuje sunčano vrijeme uz promjenljivu oblačnost. U Bosni po kotlinama i uz riječne tokove može biti magle ili niske naoblake. Vjetar slab južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 0 do 6, na jugu do 8, a dnevna od 12 do 18 stepeni.

U Sarajevu jutro umjereno do pretežno oblačno. U ostatku dana promjenljivo oblačno sa sunčanim razdobljima. Jutarnja temperatura oko 2, a dnevna oko 13 stepeni.

Narednih dana oblačno sa kišom

U utorak umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom noći slaba kiša je moguća u sjevernim područjima Hercegovine i na zapadu Bosne. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 4 do 10, na jugu i lokalno sjeveru zemlje do 12, a dnevna od 12 do 18, u Hercegovini i na sjeveroistoku Bosne do 22 stepena.

U srijedu pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Intenzivniji pljuskovi se očekuju u sjevernim područjima Bosne i na sjeveru Hercegovine. Prema kraju dana padavine slabe i prestaju, a razvedravanje tokom noći. Vjetar slab do umjeren u sjevernim područjima Bosne sjeverni i sjeverozapadni, a u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Poslije podne u Hercegovini vjetar mijenja smjer na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 7 do 13, na jugu do 15, a dnevna od 8 do 14, na jugu zemlje do 20 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Biometeorološke prilike postepeno će, sa odmicanjem dana, biti lošije. Promjena vremena, praćena povećanom naoblakom i padavinama, izraženije u dijelu Bosne, nepovoljno će djelovati na hronične bolesnike i meteoropate. Moguće su reakcije poput reumatskih bolova, nervoze, glavobolje, problemi sa snom. Sa dolaskom noći opšta slika dodatno će se pogoršati.