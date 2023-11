Izazvao divljenje na vašaru u Gračanici: Salih iz Ilijaša je i s dva prsta pravi virtuoz na harmonici

Ni danas, u svojoj 70. godini, ratni vojni invalid Salih Jekalović iz Ilijaša ne može se sjetiti kako je uopće došlo do toga da u svojoj osmoj godini, kao dječak, dođe do jedne male harmonike i počne svirati. Ne može se sjetiti, ali zna da mu je harmonika postala nešto bez čega ne može. Nažalost, u ratu je ostao bez tri prsta i mislio je da će ga to sputati da radi ono što najviše voli - da svira, ali volja i želja bile su jače.

Alijin rođak

Sjeća se da je u Ilijaš često dolazio Jovica Petković, poznati bh. harmonikaš, i da je, na molbu, dječaku Salihu nekoliko puta malo pokazao kako se svira ovaj instrument. Sve ostalo je Salih naučio sam.

A kada je odrastao, vrijeme je bilo da se lati posla. S obzirom na to da nije završio neku visoku školu, počeo je raditi u Rudniku „Breza“, kod svoga rođaka Alije Sirotanovića, najpoznatijeg rudara u bivšoj Jugoslaviji.