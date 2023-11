Nikšić: Pismo parlamentaraca iz RS o BiH kao "utočištu radikalnih islamista" samo je još jedna predstava za javnost, kako bi se prikrili stvarni problemi ove zemlje

Premijer FBiH i lider SDP-a Nermin Nikšić oglasio se na Facebooku, gdje komentirao pismo zastupnika SNSD-a koje je upućeno Kongresu SAD i EU administraciji.

Njegov status prenosimo u cijelosti.

- Verbalna prepucavanja, međusobne uvrede i ismijavanja, a ponekad čak i prijetnje su već toliko dugo dio naše svakodnevice, da se većina aktera u to uključuje po automatizmu, vraćanjem lopte na suparničku stranu terena. Dok ta igra traje, Bosna i Hercegovina ostaje ukopana u mjestu, a građani se iseljavaju.

"Još jedna predstava"

Jeste li se pitali zašto niko nije ozbiljno razmotrio navode iz pisma kojeg je nekolicina parlamentaraca iz Republike Srpske uputila američkoj i EU administraciji? Jeste li se pitali zašto nadležne pravosudne institucije i ministar sigurnosti BiH, koji također dolazi iz RS, nisu pozvali potpisnike pisma da im dostave dokaze o teškim optužbama koje su iznijeli i zašto nisu? Kada državni parlamentarci napišu da je njihova država „utočište radikalnih islamista“ i dom "spavačkim ćelijama Al Qaide i ISIL-a" koje bi „potencijalno mogle biti aktivirane ako i kada stigne naređenje“, bilo bi logično da se sigurnosni aparat podigne na noge da zaštite građane. Da pitaju parlamentarce odakle im saznanja?

Ništa od onoga što bi sigurno bio znak za uzbunu u demokratskim državama nije se ovdje desilo. Zašto? Zato što smo svi svjesni da je to samo još jedna predstava koja za cilj ima prikrivanje stvarnih problema. Bilo bi dobro da i građanima kažu da je to samo igra, jer oni te prijetnje i upozorenja mogu shvatiti ozbiljno.

Naravno da ne želim ulaziti u besmislene rasprave o navodnim opasnostima od islamskog radikalizma jer to u BiH ne predstavlja veći problem nego u bilo kojoj drugoj državi. Ali za BiH jeste specifično u odnosu na druge to što još veliki broj ratnih zločinaca slobodno hoda našim gradovima i selima. Posao nadležnih institucija jeste da prate i spriječe sve navodne opasnosti po sigurnost naših građana pa i uplašenih zastupnika. Treba poduzeti sve preventivne radnje da se nešto takvo ne desi, odnosno da neko, eventualno, ne počini zločin. Ali, ruku na srce, imamo one koji su već počinili zločine i još su na slobodi pa bi bilo dobro pokazati opredijeljenost da osvjedočene zločince izvedemo pred lice pravde.

Nastavak puta BiH ka EU

S druge strane, drago mi je da su se bh. parlamentarci iz RS, osim iskazanog straha, pohvalili postignutim uspjesima i da su izrazili podršku za nastavak puta BiH ka EU. Zato sigurnosne institucije trebamo pustiti da rade svoj posao. Ministri i parlamentarci imaju svoj posao na provođenju reformi i ispunjavanja uvjeta na putu BiH prema EU.

Ukoliko se odluče da svoje dobre namjere, izrečene u pismu, provedu u djelo, u nama će sigurno imati iskrene partnere. Ali ako im je cilj samo da samo dodatno podgrijavaju atmosferu, partnere za tu igru će morati tražiti negdje drugdje.

Alternative evropskom putu BiH nema, zato umjesto beskorisnih prepucavanja, pozivam sve aktere na političkoj sceni da se okrenemo radu u interesu države i svih naših građana - naveo je Nikšić.