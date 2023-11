Dodik: Secesija možda znači i rat, mi to nećemo

Sve što je Kristijan Šmit uradio je nakaradno i sve što čini, čini na štetu zemlje koju predstavlja i naše percepcije o toj zemlji i njenoj vladi - rekao je predsjednik RS Milorad Dodik, piše RTRS.

- Šmit je došao ovdje kao nelegalan i takav, kakav je, umišljen da iskreira situaciju globalne krivice RS kako bi završio za muslimane i preostale poslove i očekivanja, a to je da razvlasti RS od njene javne imovine i da to koncentriše na nivo BiH - rekao je Dodik.

O opoziciji u RS

On je istakao da Šmit "pokušava da manipuliše te je kazao da RS ne priznaje ni njega ni njegove odluke."

- Ja ne pratim šta on govori, ali znamo da žele da ga čuju u Sarajevu oni isti koju su za pravnu državu, a dozvolili su sebi da im se suspenduje Ustav da bi mogli da se poredaju tamo i to im je vrhunac demokratije i vladavine prava i svega onoga što je samo cinično i lažno - kaže Dodik.

Dodik kaže da mu je drago što je i opozicija u RS "shvatila da Šmit nije visoki predstavnik."

- Ali, ono što smo mi upamtili je to da je ta opozicija tražila da se smijeni Milorad Dodik, da bi oni bili na vlasti. Ta njihova sinergija neće prestati, bez obzira što opozicija sada govori kako njega nema. U to ne treba vjerovati - poručio je Dodik.

Teške okolnosti

Dodik rekao je da "treba vjerovati političkoj opciji SNSD-a i koaliciji na vlasti".

- Pokazali smo da u teškim okolnostima nismo spremni ni milimetar da popustimo u odbrani RS i njenih prava - rekao je Dodik.

On je naveo i da tema secesije nije bila na dnevnom redu.

- Nije ni danas. Nama je mirno razdruživanje na dnevnom redu. Ono polako ide, htio to neko da vidi ili ne. BiH nikad nije bila podjeljenija nego danas. Jednog dana će se to samo verifikovati. Treba samo imati strpljenja. Nikakva secesija. To znači, možda i rat. Mi to nećemo. Mi ćemo se polako razdružiti u BiH na miran način - rekao je Dodik.