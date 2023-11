Konjičanka Elma Zilić o životu u Istanbulu i Meki: Kako sam uspjela u Turskoj

Gdje god da odu, bh. građani dokazuju da uspjeh ne zavisi od mjesta, nego od prilika koje im se pruže. Jedan od tih dokaza je i rođena Konjičanka Elma Zilić, koja već deset godina živi i radi u Istanbulu, u Turskoj. Prema njenim riječima, u Istanbul je odvela ljubav koja je završila razvodom. Ali to je nije slomilo.

Posebno iskustvo

Volju i borbu za životom naučila je od svoje mame Sahe, kojoj je zahvalna na svemu. Sada kaže da ima dvije domovine u srcu BiH i Tursku. Iako žurnalista po obrazovanju, profesionalni putevi odveli su je u turizam i sada konačno uživa u životu.

- Put me odveo u Istanbul, gdje sam počela život od nule. Početak života u Turskoj nije bio lagan, nisam znala jezik, da se krećem na ulici, nisam imala prijatelje. No, moj duh mi nije dao mira i uvijek sam istraživala šta je to što mogu da radim i čime da se bavim. Nisam se ni navikla kako treba u Turskoj, preselila sam se u Meku i ponovo iz početka - govori Zilić.

U Meki je, kaže, putem interneta pronašla posao i radila je u internacionalnoj školi kao učiteljica, jer je jedino taj posao, govori, kao žena mogla raditi Meki u to vrijeme.

- Meka je za mene posebno iskustvo koje će mi uvijek ostati u srcu. Nakon dvije godine života tamo odlučila sam da se vratim u Tursku sama sa svojim sinom. Nastavila sam da radim na privatnom koledžu. Mada sam osjećala nakon nekog vremena da me to više ne ispunjava i da treba da riskiram i okušam se u nečem novom. Tako sam završila u turizmu - priča Zilić.

Postala menadžer

Elma sada sa sinom živi u Turskoj i uživa u svom poslu, a, kako kaže, često dolazi u svoju domovinu. Kroz turizam, dodala je, upoznala je mnogo ljudi iz raznih dijelova svijeta.

- Postala sam operacijski menadžer u „Vancal Tours“ agenciji, koja radi s balkanskim zemljama BiH, Srbijom, Hrvatskom, Slovenijom, Crnom Gorom i Sjevernom Makedonijom - kaže Zilić.

Uživa sa sinom Alijem

- Osim turizma, također sam radila i na drugim projektima. Dobivam redovne ponude za reklame, pa sam se i u tome okušala. Izabrali su me da budem lice “Elite World” hotela i “Swisshotela”. Osim toga, treniram ples i jogu i maksimalno uživam sa svojim sinom Alijem, koji je uključen u sve moje aktivnosti i zajedno ih proživljavamo. Nakon deset godina u Turskoj mogu reći da je, osim Bosne, i ovo moj dom, da sam, što je najbitnije, uspjela da pronađem sebe i radim na sebi svakodnevno i ponosim se tim.