Ambasadorica Španije u BiH Marija Tereza Lizarancu Perinat: BiH je mjesto za EU stolom

Mandat ambasadorice Kraljevine Španije u Bosni i Hercegovini Marija Tereza Lizarancu Perinat (Maria Teresa Lizaranzu) preuzela je još 2019. godine, malo nakon što je Evropska komisija objavila Mišljenje o BiH.



Nekoliko godina kasnije BiH je dobila status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji, a nedavno i zeleno svjetlo za otvaranje pregovora, uz određene uvjete koje je potrebno ispuniti do marta 2024. godine.

Istovremeno, upravo Kraljevina Španija predsjedava Evropskom unijom do kraja ove godine.

Dobar signal

U intervjuu za „Dnevni avaz“ ambasadorica Lizarcu Perinat otvoreno je govorila o pruženim rukama EU prema BiH, političkoj situaciji, prioritetima, ali i tome kako ona vidi život u našoj domovini.

- Evropska komisija preporučila je Vijeću Evrope, odnosno državama članicama da BiH treba ispuniti određene uvjete do marta 2024. godine. Kažu da su spremni otvoriti pregovore ukoliko vi ispunite reforme koje su jasno naglašene među 14 ključnih prioriteta iz Mišljenja Evropske komisije. Mislim da je ovaj izvještaj bolji od prethodnog. Čitam izvještaje od 2018. godine. Jasno je gdje BiH stoji u ispunjavanju ključnih prioriteta - kazala nam je ambasadorica.

Dodala je da je to vrlo dobar politički signal, prvenstveno za građane Bosne, dok je za lokalne vlasti to priznanje za napredak.

- Također, to je dobar politički signal za članice EU, od kojih se očekuje da donesu odluku da se otvore pregovori s BiH u martu, kada Komisija bude opet razmatrala izvještaj, uz naglašavanje da morate napraviti dodatne korake. Tako da stvarno mislim da je to dobra stvar. Ne znam baš je li za slavlje, ali svakako da za lokalne vlasti treba biti podstrek da nastave putem kojim su krenuli - istaknula je Lizarcu Perinat.

Na pitanje smatra li da je moguće da naše vlasti ispune očekivanja do marta naredne godine, ambasadorica je odgovorila:

- Mislim da mogu ako to žele. Znaju šta trebaju uraditi. Ako pronađu način da postignu dogovor, a neki od zakona koji se traže su spremni. Ako uporedite s dva posljednja izvještaja, vidite da se slažu u nastojanju da krenu naprijed. To je pitanje političke volje i da se radi na konsenzusu.

Nema nagrade

Na konstataciju da su mnogi komentirali kako je odluka Evropske komisije ustvari milostinja za BiH, njene vlasti i građane, Lizarcu Perinat je kazala da ne misli da je to tako.

- To nije ni milostinja, ali ni nagrada za dosad učinjeno. To je, jednostavno, priznanje za napravljeni napredak. Kada vlasti mogu „isporučiti“ u smislu reformi, to mora biti priznato. Ne vidim da je ovaj proces nagrada za BiH. Ranije ste pitali vidi li Španija Bosnu kao partnera, kao člana EU, i gledala sam nazad u 90-te, kada su zamjenici ministara i ministri pred Parlamentom govorili da moramo pomoći Bosni jer je ona naš evropski partner. Ozbiljni smo po pitanju procesa proširenja. Onda kada odlučimo da zemlja mora postati kandidat za članstvo, to je zato jer tako i mislimo! U tom smislu, da, u budućnosti vidimo BiH da sjedi s nama za stolom - naglasila je.

Civilne žrtve

Osvrnula se i na rat u Gazi. Kazala je kako EU ima ulogu koju mora odraditi.

- Uskoro treba biti sastanak sa susjedstvom na koje itekako utječe rat u Gazi. Do sada smo se fokusirali na dvije stvari. Prva je da su teroristički napadi Hamasa totalno neprihvatljivi, a druga da odgovor Izraela mora biti u skladu s međunarodnim humanitarnim pravom. Ja predstavljam zemlju koja je održala Madridsku konferenciju davno i Španija bi željela da se vratimo tom vidu konferencije kako bismo se nosili s ovim konfliktom. Prioriteti su sada, kao što znate, osigurati humanitarnu pomoć i izbjeći još civilnih žrtava - poručila je Lizarcu Perinat.