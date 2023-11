Da bi dobili milijardu eura od EU: Vlast za 15 dana mora predati reformsku agendu

Uvjetno zeleno svjetlo za pregovore za članstvo u Evropskoj uniji vjetar je u leđa vlastima Bosne i Hercegovine da nastave raditi na reformama.

Kao poticaj za to Evropska unija planira osigurati 6 milijardi eura za cijeli region zapadnog Balkana u okviru Plana rasta, čime želi ojačati pozitivnu vezu između reformi i ekonomskog rasta.

Blizu rok

Kako nam je i šef Delegacije EU u BiH Johan Satler (Johann Sattler) nedavno rekao, ovaj plan će pružiti nove poticaje za reforme, ali i potaknuti regionalnu ekonomsku integraciju, kao i ekonomsku integraciju regiona s EU.

No, to zahtijeva i angažman nadležnih. Kako saznajemo, okvirno je planirano da BiH dobije milijardu eura od EU. Ali to zavisi od plana koji svaka zemlja zapadnog Balkana mora predati Evropskoj komisiji. To je u suštini reformska agenda, a, kako saznaje „Dnevni avaz“, prvobitni rok za predaju plana jeste početak decembra ove godine.

Riječ je o početnom prijedlogu koji bi vlasti potom mogle finalizirati, odnosno „utegnuti“ do početka drugog kvartala 2024. godine.

Kamen temeljac

- Reformske agende su kamen temeljac Plana rasta. Svaka vlada zapadnog Balkana treba pripremiti reformsku agendu sa setom prioriteta koji se odnose na osnovne i društveno-ekonomske reforme. Isplate će biti uvjetovane implementacijom ovih reformi - najavio je nedavno Gert Jan Kopman (Koopman) iz Generalnog direktorata za susjedstvo i pregovore o proširenju.

Ove reformske agende odredit će reforme, kao i oblast ulaganja koje svaki partner zemalja zapadnog Balkana, uključujući BiH, treba provesti tokom 2024., odnosno do 2027. godine.

Koji su prioriteti

Indikativni prioriteti u okviru reformskih agenda su:

- Vladavina, reforma javne uprave i upravljanje javnim finansijama.

- Razvoj privatnog sektora i poslovno okruženje.

- Energija i zelena tranzicija-digitalizacija.

- Ljudski kapital.

- Osnove/vladavina prava.

Evropska komisija će konsultirati i usvojiti reformske agende, dok će isplata biti uvjetovana uspješnom implementacijom reformskih planova.