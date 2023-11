Zvizdić: Dodik nastavlja u ucjenjivačkom tonu, da iznosi samo njemu poznate "prioritete"

Zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH Denis Zvizdić oglasio se na Facebooku gdje komentirao zadnje poteze i izjave predsjednika RS Milorada Dodika.



Njegov status prenosimo u cijelosti.

Ucjenjivački ton

- Dodik nastavlja, naravno, u ucjenjivačkom tonu, da iznosi samo njemu poznate "prioritete":

Ustavni sud, OHR i izborni zakon, iako dobro zna da takav redoslijed i takve ideje nemaju i neće imati podršku niti u Vijeću ministara niti u Parlamentu BiH.

Istovremeno, namjerno zaobilazi ostale prioritete iz Mišljenja EK za BiH, koji su uvjet za dalji napredak BiH na putu EU integracija.

Zbog toga smatram da je važno da građani i stručna javnost BiH znaju pravu istinu o 14 jednakih prioriteta, a ona je sljedeća (spomenuću samo najvažnije).

- Jedan od prvih prioriteta je da se osigura integritet izbornog procesa i da se izbori sprovode u skladu sa Evropskim standardima tako što će provesti preporuke OSCE/ODIHR i relevantne preporuke Venecijanske komisije, te da se, u cilju osiguranja jednakosti i nediskriminacije građana implementira presuda Evropskog suda za ljudska prava u predmetu Sejdić-Finci;

- Naredni izuzetno važan prioritet je vezan za garantovanje pravne sigurnost putem uspostavljanja pravosudnog tijela kojem bi bilo povjereno da osigura dosljedno tumačenje prava u cijeloj Bosni i Hercegovini (Vrhovni sud BiH);

Unaprijediti funkcionisanje pravosuđa

- Sljedeći prioritet jasno definiše da je potrebno unaprijediti funkcionisanje pravosuđa donošenjem novih propisa o Visokom sudskom i tužilačkom vijeću i sudovima Bosne i Hercegovine u skladu sa evropskim standardima;

- Naredni prioritet je jačanje prevencije i borbe protiv korupcije i organizovanog kriminala, kao i protiv pranja novca i terorizma, putem: usvajanja i primjene zakona o sukobu interesa i zaštiti uzbunjivača; usklađivanja zakonodavstva i jačanja kapaciteta za javne nabavke, kao i osiguravanja efikasne saradnje između organa za sprovođenje zakona i tužilaštava;

- Jedan od najvažnijih prioriteta je i uklanjanje prava veta u odlučivanju u svim upravnim tijelima nadležnim za preuzimanje pravne prakse EU;

- Među prioritetima je i obavezujuća i konkretna demonstracija napretka u ostvarivanju rezultata proaktivnih istraga, potvrđenih optužnica, kaznenih progona i pravosnažnih osuđujućih presuda u predmetima organiziranog kriminala i korupcije, uključujući i one na visokom nivou;

- Prioritet je i osiguranje povoljnog okruženja za civilno društvo, posebno poštujući evropske standarde o slobodi udruživanja i slobodi okupljanja (što je u suprotnosti sa zakonom o “stranim agentima” koji se namjerava usvojiti u NSRS), kao i garantovanje slobode izražavanja i medija i zaštita novinara, naročito putem osiguravanja odgovarajućeg sudskog procesuiranja predmeta prijetnji i nasilja nad novinarima i medijskim radnicima (zakon o kriminalizaciji klevete koji je usvojen u NSRS je u potpunoj suprotnosti sa ovim prioritetom EU), itd…

Uvjetovana lista

Istina, među 14 prioriteta je spomenut i Ustavni sud BiH, ali na način da se može razgovarati o načinu izbora stranih sudija (dakle, u svakoj kombinaciji strane sudije ostaju u US BiH sve do ulaska BiH u EU), kao i o efikasnom modelu koji će osigurati provođenje odluka US BiH.

Dakle, ovo su neki od ključnih prioriteta na kojima trebaju raditi institucije BiH.

I nikada, niko i nigdje na državnom nivou nije napravio ovakvu uvjetovanu listu prioriteta koju spominje Dodik.

Naravno da se o svim navedenim prioritetima može razgovarati, ali na principu demokratskih standarda, dobre evropske prakse i jednake važnosti i istovremenosti u usvajanju i implementaciji.

Što se tiče Ureda OHR-a, 5+2 su općepoznati uvjeti za njegovo zatvaranje, a među najvažnijim je usvajanje zakona o državnoj imovini na nivou PS BiH.

Do tada OHR ostaje u BiH, na čelu sa legalnim i legitimnim visokim predstavnikom - naveo je Zvizdić.