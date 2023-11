Karamehić-Abazović: Inicijativa za smjenu Košarca je populizam, nisu me zvali da je potpišem

Zastupnica u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Mia Karamehić-Abazović bila je gošća jutarnjeg programa na BHRT-u.

Govorila je o pismu 11 opozicionih zastupnika za smjenu ministra Staše Košarca, zbog njegovog navodnog nasilja prema bivšoj supruzi. Ona smatra da je riječ o političkom populizmu te da je potpisnici pisma uopće nisu pozvali da ga potpiše.

Politički poeni

- Zašto bi me uopšte sad zvali? Napravili su cijeli medijski spektakl, vrlo pažljivo isplaniran, izostavljajući vrlo pažljivo određene ljude da bi dobili političke poene od priče koja se vuče godinama... Nisu me pitali predlagači da potpišem tu inicijativu, vrlo su selektivno pristupili tom procesu. Da su me pitali, ja bih definitivno podržala da o tome raspravljamo na sjednici - kazala je.

Dodala je da su neke zastupnike našli i van zemlje, a da nju nisu ništa pitali, te da podržava raspravu o tome u parlamentu.

- Mi imamo to što je bilo u prošlom mandatu i s čim mi novi parlamentarci nismo direktno upućeni. Postojale su tužbe njegove supruge, ali ne znam da se vodio ikakav postupak. Kada su novi ministri preuzimali mandat, nama su dostavljene njihove biografije i da se protiv njih ne vodi nikakav postupak. Ja bih voljela i jako bi me zanimalo kada bismo raspravili to na sjednici, da tražimo očitovanje Ureda disciplinskog tužitelja, da vidimo da li je procedura išla kako treba, da li je bilo nekih pritisaka. Pročitala sam da se bivša supruga ministra Košarca obraćala i ombudsmenu za ljudska prava, voljela bih dobiti i njihovo mišljenje te Ministarstva za ljudska prava i onda da sjednemo i razgovaramo o tome - naglasila je.

Političke namjere

Ona je mišljenja da je namjera ovakve inicijative politička.

- Kada se ovakve stvari pojave u javnosti, pogotovo u ovakvom trenutku... Ovo je očigledno stvar koja se vuče od prošlog mandata, izbor trenutka je interesantan - istakla je.



Kazala je da je riječ o predstavi s obzirom na to da SNSD neće glasati protiv svog ministra, a samim tim taj prijedlog ne može proći Dom naroda PSBiH.

Karamehić-Abazović vjeruje da bi problem moglo riješiti formiranje istražne komisije.

- Želimo da formiramo istražnu komisiju u parlamentu jer ovakve inicijative poput ovog pisma možemo potpisati pod politički populizam. Ja ovdje govorim o ljudima koji to eksploatišu u dnevno političke svrhe, to nam neće pomoći. Njihova inicijativa se ne odnosi na rješavanje problema, nego na dobijanje političkih poena kroz rješavanje jedne osobe. Hoće li to pomoći Nizami, Enisi, hoće li pomoći ijednoj ženi koja je žrtva nasilja? Naravno da neće... To neće pokazati zlostavljačima da nema nedodirljivih. Nasilje u porodici te vrste je krivično djelo i zatvor će mu pokazati da nije nedodirljiv - zaključila je.