Helez: Riješio sam spor sa Nešićem, nisu to bile uvrede, šteta je što sluša Dodika

Ministar odbrane BiH Zukan Helez gostujući u programu N1 TV govorio je o radu Vijeća ministara BiH, ali i o odnosu sa kolegom ministrom sigurnosti BiH Nenadom Nešićem s kojim je imao "pravi mali medijski rat".

Na konstataciju da su se dva ministra javno vrijeđali nazivajući jedan drugoga raznim “pogrdnim” nazivima, Helez kaže kako je to iza njih.

- Nisu to bile uvrede. Ja sam pustio Nešića i upozorio sam ga, a on je branio Dodika, onda sam mu morao odgovoriti. Sramota je za BiH da se dva ministra svađaju. Problem je što oni slušaju Dodika samo. Meni je stranački šef Nikšić i samostalno radim. Niko me ne zove da mi kaže šta trebam raditi, bez ikakvog sufliranja. I oni bi sami uradili neke stvari, ali ne mogu. Riješili smo taj spor. Puno Nešićevih tačaka prolazi na sjednicama Vijeća ministara BiH. Nedavno je bio u namjenskoj prozvodnji Binas u Bugojnu i tu nema nikakvih problema i sve to funkcioniše. Njima je teret Dodik i pritisak od šefa. Nešićeve tačke često budu usvojene na Vijeću ministara - kazao je.

Na konstatacije da Vijeće ministara ne radi kako bi trebalo, bar tako kažu iz opozicije, Helez kaže:

- Ako se vratimo, prije tri godine, kada sam išao kod bivšeg američkog ambasadora, kada su se povukli kadrovi RS-a uz prijetnju da će prenijeti nadležnosti države na entitete, bila je potpuna blokada i nijedan zakon se nije usvojio. Niko nije znao šta će sa BiH. Danas radimo i imao odličnu saradnju i sa ministrima iz HDZ-a i na svakoj sjednici usvojimo mnogo dobrih stvari u korist BiH - rekao je Helez.