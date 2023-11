Kojić o izjavama Heleza: Siguran sam da nije tačno to što je on rekao

Zastupnik SNSD-a u Zastupničkom domu PS BiH Milorad Kojić danas je u razgovoru za N1 komentarisao posljednje izjave ministra odbrane BiH Zukana Heleza o navodnim kampovima za vojnu obuku na području entiteta Republike Srpske.

- Nažalost, ministar odbrane Zukan Helez ne po prvi put iznosi tzv. obavještajne podatke. I ranije je iznosio o navodnom bjekstvu Dodika, o uticaju Rusije, o deportovanju - kazao je Kojić.

Formiranje istražne komisije

Dodao je da su on i kolegica Sanja Vulić podnijeli inicijativu da se formira istražna komisija o navodima koje iznosi Helez.

- Na teritoriji RS-a izvode se vojne vježbe. Pratimo ih, locirani su i možemo ih eliminirati.

Kolegica Sanja Vulić i ja smo podnijeli inicijativu sa zahtjevom za formiranje istražne komisije o navodima koje iznosi Zukan Helez. To prevashodno iz razloga, ako su tačni ti navodi da on dobija informacije od stranih obavještajnih službi, predstavlja jednu vrstu krivičnog djela, što je propisano krivičnim zakonom BiH. S druge strane, ako su to podaci OSA-e, iznošenje tih podataka je također krivično djelo. Nažalost, u Parlamentu nije postojala većina da se formira ta komisija, da se napokon utvrdi da li su obavještajni podaci tačni ili Helez iznosi neistine.

Ističe da je Helez trebao podatke predati Tužilaštvu.

Uznemiravanje javnosti

- Kada govorimo o ovom konkretnom slučaju, mislim da je nereagovanje na njegove ranije izjave dalo njemu za pravo da uznemirava javnost, da sije strah po javnosti što nije dobro za narode u BiH. Na kraju krajeva, ako postoje ti podaci o kojima je pričao, on te podatke treba predati nadležnom Tužilaštvu.

To je jedno medijsko spinovanje i zamajavanje javnosti i unošenje straha. Treba spriječiti takve stvari i sankcionisati Heleza - kazao je Kojić.

Ponovio je da je siguran da nije tačno to što je Helez rekao.

- Siguran sam da nije tačno to što je on rekao. Provjeravati treba Tužilaštvo na osnovu navoda koje neko ima. Vrlo je jasno da se radi o netačnim navodima. Imali smo jednog Mektića, sad dobismo još jednog goreg. Mislio sam da ne može gore. Imali smo Mektića koji je u javnosti iznosio dezinformacije, sada imamo Heleza koji to isto radi i pokušava da od sebe pravi spektakl - ističe Kojić.