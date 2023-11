Isak: MUP RS priča o zaštiti Dodika, a nije u stanju osigurati ni mirni skup

Federalni ministar unutrašnjih poslova Ramo Isak oglasio se u povodu odluka Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske kojim je zabranjeno obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine na teritoriji bosanskohercegovačkog entiteta RS.



- O kapacitiranosti i političkom utjecaju vladajućeg režima na MUP RS dovoljno govori obrazloženje prema kojem su „stručnjaci“ entitetske policije procijenili da postoji realna mogućnost da na javnom skupu može doći do većeg ugrožavanja ljudi i imovine, te do ozbiljne opasnosti od nasilja ili do narušavanja javnog reda i mira u većem obimu.

Služba koja je analizirala sigurnosne aspekte i okolnosti ili je u potpunosti nesposobna ili je svoje procjene donijela na osnovu diktata političara i ljudi koji se nalaze na crnim listama Sjedinjenih Američkih Država.

Ministarstvo unutrašnjih poslova RS-a, čijim pripadnicima prijeti Milorad Dodik i koji bi prema njegovom mišljenju trebali da ga zaštite od državnih pravosudnih organa ukoliko dobije osuđujuću presudu, nisu u stanju osigurati ni mirno obilježavanje Dana državnosti Bosne i Hercegovine na teritoriji bh. entiteta RS.

Ukoliko policijski službenici MUP RS-a nisu u stanju osigurati čak ni mirni skup onda mi imamo ozbiljnih sigurnosnih problema u Bosni i Hercegovini – jer ipak je Republika Srpska jedan od dva entiteta u sastavu države Bosne i Hercegovine. Federalna uprava policije spremna je pružiti asistenciju MUP RS-u ukoliko policijski službenici iz bh. entiteta RS nisu u stanju osiguravati ni mirne skupove. A što se tiče Dana državnosti Bosne i Hercegovine – ni MUP RS, a ni bilo koji faktor u Bosni i Hercegovine ili izvan naše države ne može utjecati na važnost i značaj tog dana. Svim građanima Bosne i Hercegovine, bez obzira u kojem entitetu imaju prijavljeno mjesto prebivališta, bez obzira da li se izjašnjavali kao Bošnjaci, Hrvati, Srbi ili Ostali – želim sretan Dan državnosti Bosne i Hercegovine - naveo je.