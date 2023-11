BIHAMK: Zbog Dana državnosti u FBiH zabranjen prijevoz eksplozivnih materija

Nove sniježne padavine koje su tokom noći zahvatile pojedine dijelove naše zemlje usporile su saobraćanje, posebno na dionicama u višim predjelima. Izdvajamo puteve: Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar, Ripač-Vrtoče-Bosanski Petrovac-Ključ, Priluka-Glamoč-Mliništa i Bugojno-Kupres-Šuica-Livno, kao i prevoje Komar (Travnik-Donji Vakuf)) i Rogoj (Sarajevo-Foča), te šire područje-Romanije. Dodatne probleme u ovim područjima stvara i povremeno jak vjetar. Zbog nižih temperatura moguća je i poledica, a upozoravamo i na učestale odrone. Na dionicama u nižim predjelima kolovoz je mokar ili vlažan. Savjetujemo maksimalno opreznu vožnju i napominjemo vozače da na put ne kreću bez zimske opreme, saopćili su iz BIHAMK-a.

Sporije zbog aktuelnih radova saobraća se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik-Bugojno (Rostovo), Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka).

Na graničnim prijelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog protesta u Hrvatskoj, preko graničnog prijelaza Orašje-Županja ne mogu saobraćati autobusi i teretna vozila.

Povodom praznika Dana državnosti Bosne i Hercegovine danas je na području Federacije Bosne i Hercegovine zabranjen prijevoz eksplozivnih materija.