Komšić: BiH ne napreduje na evropskom putu, nije ispunila svoje obaveze godinama

Predsjedavajući Predsjedništva Bosne i Hercegovine Željko Komšić izjavio je u subotu povodom 25. novembra, Dana državnosti BiH da ta država ne napreduje na evropskom putu zbog neispunjavanja obaveza godinama.



- Mi smo, kada je riječ o EU korak nazad je nismo ispunili svoje obaveze već godinama. Nismo ispunili ono što Evropa traži. Mi ne napredujemo ka EU-u zato što i Evropa unutar sebe ima puno problema na način kako će to funkcionisati u budućnosti, odnosno kako organizovati odnose trenutno u EU. To nam je rekao i predsjednik Francuske Emmanuel Macron na posljednjem sastanku, da im oni imaju puno problema. Mislio je na način glasanja. Kad dodate tu nesređenu situaciju u BiH, plus cijelu regiju, naravno da je Evropa oprezna - poručio je Komšić.

"Negiranje BiH"

Komšić je nakon polaganja cvijeća ispred Vječne vatre čestitao građanima BiH jedan od dva najvažnija dana u toku godine koji se tiču svih u BiH. U tom kontekstu osvrnuo se i na zabranu obilježavanja Dana državnosti u Mrkonjić Gradu, gdje je prije 80 godina održano Prvo zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine (ZAVNOBiH) u na kojem su donesene odluke o obnovi državnosti Bosne i Hercegovine.

- Kao i svake godine, od kraja rata pa do danas uvijek ista priča kada je riječ o 25. novembru i 1. martu. Ništa nije neočekivano, bez obzira koliko mi posmatrali to kao jednu vrstu političkog ludila. Sad govorimo o 25. novembru, Danu državnosti BiH, koji je jako važan kada govorimo o odnosu prema fašizmu, odnosno antifašističkoj borbi svih naroda u BiH, koji su odabrali pravu historijsku stranu i tada i danas - rekao je Komšić.

Dodao je da se postavlja pitanje da li u pozadini takve odluke može biti "naglašavanje negativnog odnosa prema BiH".

- Ima tu i negiranja BiH, ima tu i straha na neki način - rekao je Komšić.

Politička i sigurnosna situacija

Komšić se tom prilikom osvrnuo i na aktuelnu političku i sigurnosnu situaciju u BiH. Govoreći o navodima o postojanju terorističkih ćelija i ruskih kampova u BiH kazao je da će Predsjednišvo BiH raspravljati o tome.

- Tražit ćemo zvaničnu informaciju prije svega od onih organa kojima je to posao. Od onih koji su to iznijeli i od OSA-e koja je dužna da to zna i prati i izvještava institucije BiH - rekao je Komšić.

Dodao je da sve ono što se u tom smislu iznosi mora biti potkrijepljeno činjenicama.

- Mi ćemo vjerovatno sjednici Predsjedništva BiH koja slijedi iduće sedmice imati prijedlog takvog zaključka. Mislim da se sva tri člana Predsjedništva BiH možemo složiti oko toga da je to tema koja zaslužuje našu pažnju i da tražimo odgovore na ta pitanja - rekao je Komšić.