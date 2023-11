Mijatović: Banja Luka nije Srbija, nekoliko "boraca" me zvalo i izvinjavali su se jer su morali doći za crkavicu

- Na početku da pojasnim nisam ja došao u Banju Luku, ja sam tu od kad sam rođen i nikad otići neću, nisu Neka, Dino, Edin došli, Banja Luka je njihova kao i moja. Posmatram jučer tih 30-ak “boraca”, tužna slika izlaganog i izvaranog naroda, tužni, utučeni, plaćeni da dođu i da mrze. Znam barem pola tih staraca, nekoliko njih me zvalo i jučer i danas da se izvinu, da mi kažu da su morali da su im dali neku crkavicu.

Ipak nekoliko desetina pripadnika boračkih udruženja uz zvižduke i nacionalističke pjesme je dočekalo predsjednike stranaka trojke, no zahvaljujući jakim policijskim mjerama sve je prošlo bez incidenta.

Ne zamjeram tim ljudima ništa, ali me samo interesuje kako žive, gdje su im djeca, imaju li posao, imaju li da plate račune, kupe unucima čokoladu. Nemaju, sve im je oteo onaj koji ih je platio da dođu jučer, sve im je uzeo, djecu im otjerao po bijelom svijetu, a njima dao po 50 KM, par zastava i još jednu laž u nizu. Mi svi već danas moramo zajedno i vi “borci” i ja, praviti bolje društvo gdje ćete živjeti dostojno kao svi normalni ljudi, gdje nećete morati da mrzite, već da budete sretni i živite dostojanstveno sa svojim unucima. Banja Luka nije Srbija i nikad neće ni biti, ali džaba nam i Banja Luka ako nastavimo sa ovakvim životom. Džaba sve ako nam i dalje djeca nastave odlaziti, a mi ne budemo imali da živimo kao normalni ljudi. Mi nećemo stati, nastavit ćemo da pružamo ruke širom BiH jer to je jedini put. Mi nismo ni oni koji vas lažu da će RS biti država, kao ni oni kojima je Bosna i Hercegovina od Baščarsije do Marijin dvora - poručio je.