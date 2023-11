FHMZ: Postepeno pogoršanje praćeno padavinama i niskim temperaturama

Danas postepeno naoblačenje sa jugozapada. U poslijepodnevnim i večernjim satima padavine se prvo očekuju na području Hercegovine, zapadu i jugozapadu Bosne.

U nizinama kiša, a u višim područjima snijeg. U utorak prije podne padavine će se proširiti na cijelu zemlju. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -8 i -2 stepena, na jugu do 2 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 9 stepeni.

U Sarajevu više sunčanog vremena prije podne. Naoblačenje u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko -6 stepena. Najviša dnevna temperatura zraka oko 4 stepena.

Trodnevna prognoza

U utorak, 28.11.2023., u Bosni i Hercegovini oblačno vrijeme sa kišom u nizinama i snijegom u višim područjima. Vjetar slab do umjerene jačine, jugo prije podne. U drugoj polovini dana vjetar mijenja smjer na sjever i sjeverozapad. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 1 i 4 stepena, na jugu od 7 do 11 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 3 i 7 stepeni, na jugu zemlje od 10 do 14 stepeni.

U srijedu, 29.11.2023., umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne u Bosni i sjeveru Hercegovine prolazan slab snijeg ili susnježica. Vjetar slab istočnog i sjeveroistočnog smjera. U večernjim satima vjetar mijenja smjer na jugo. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -3 i 2 stepena, na jugu od 3 do 6 stepeni. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 0 i 5, na jugu zemlje do 10 stepeni.

Biometerološka prognoza

Biometeorološka prognoza je nepovoljna. Postepeno pogoršanje praćeno padavinama i niske temperature, uz pojačan osjet hladnoće usljed porasta sadržaja vlage u zraku, kod većine meteoropata uzrokovaće tegobe. Moguće su reakcije u vidu reumatskih bolova, glavobolje, nervoze, malaksalosti. Hronični bolesnici i meteoropate trebali bi reducirati kretanje i ne pretjerivati sa aktivnostima.