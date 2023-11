Mioković: Osiguranje u Mrkonjić Gradu bilo je prvog stepena, to je dokaz straha i nemoći RS-a

Zastupnik u Parlamentu Federacije Bosne i Hercegovine Dragan Mioković osvrnuo se na Dan državnosti, koji se obilježavao u subotu, i kada je njemu, zajedno sa članovima Naše stranke, bila zabranjena posjeta Muzeju Prvog zasjedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić Gradu.

MUP RS je ranije prošle sedmice zabranio okupljanja u cilju obilježavnja Dana državnosti BiH, a Mioković se pita kako to da četiri osobe predstavljaju skup.

Također, naglašava da je njima čak i kretanje bilo zabranjeno, a ne samo "okupljanje".

- Grad je bio osiguran po prvom stepenu. Na svakih deset metara su bili policajci. Oko muzeja je bio zatvoreni krug, bilo je zabranjeno kretanje. Zabrana okupljanja i zabrana kretanja su dvije različite stvari - kazao je Mioković na gostovanju na BHRT-u, pa nastavio:

- Bez imalo politiziranja, to je dokaz vrhunske nemoći i straha režima u RS-u. Kad vi zabranite da se na tačku A ili tačku B to je onda poraz. Sada je potpuno jasno ko koči sve procese u ovoj zemlji, a to je Milorad Dodik.

Mioković je prokomentarisao ponašanje vlasti RS na čelu sa Miloradom Dodikom, te je dodao kako oni imaju plan B.