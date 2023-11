Potpisan ugovor za adaptivno upravljanje saobraćajem

Ministar saobraćaja Kantona Sarajevo Adnan Šteta potpisao je danas ugovor za radove na projektu adaptivno upravljanje saobraćajem sa izabranim izvođačem konzorcijem dvije kompanije BS Telecom d.o.o Sarajevo, članica Asseco South Eastern Europe S.A. Poljska i BH Telecom d.o.o Sarajevo. Projekt adaptivnog upravljanja saobraćajem od izuzetne je važnosti za Kanton Sarajevo. Realizacijom ovog projekta znatno će se smanjiti gužve i povećati sigurnost u saobraćaju.

Sistem adaptivnog upravljanja saobraćajem bit će baziran na modernoj senzorskoj opremi, pomoću koje će se u realnom vremenu snimati saobraćaj, te time omogućiti detaljne informacije za dalje planiranje saobraćajne infrastrukture, mjerenja intenziteta saobraćaja na raskrsnicama, na osnovu čega će se razviti algoritam koji će upravljati semaforima.

Trenutni sistem ne posjeduje nikakvu mogućnost automatizacije, ne postoji zeleni val, ne postoji brojanje saobraćaja, kao ni tok saobraćaja, a sve su to razlozi zbog kojih dolazi do zagušenja saobraćaja i gužvi. U velikim europskim gradovima, uvođenjem ovakvog upravljanja saobraćajem, gužve i zagađenje su smanjeni do 30%. Isti slučaj će biti i kod nas.

- Uz nabavku novih vozila, rekonstrukciju tramvajske pruge, izgradnju pruge do Hrasnice i proširenje trolejbuske mreže do Vogošće, svim projektima koji su finansirani i koji se realizuju uz podršku Europskih banaka za obnovu, razvoj i investicije, i ovo je jedan od kapitalnih projekata koji je u strateškom planu Vlade i Ministarstva saobraćaja, a koji će značajno promijeniti sliku Sarajeva - istakao je ministar Šteta.

Ovim projektom je također predviđena i prioritetizacija tramvajskog saobraćaja, kako bi tramvaj imao prednost u odnosu na ostali saobraćaj. Adaptivno upravljavanje saobraćajem podrazumijevat će i uspostavu nadzornog centra iz kojeg će se vršiti stalni nadzor svih 165 raskrsnica u Sarajevu, a u skladu s uočenim situacijama, prilagođavat će se tok saobraćaja. Vrijednost projekta je 9.533.766,55 EUR-a bez PDV-a, a sredstva su osigurana putem zajma kod EBRD, po čijim pravilima i procedurama je provedena javna nabavka u proteklom periodu.