Sebija Izetbegović nakon smjene: Bez lažne skromnosti, bila sam izvrsna direktorica

Sada već bivša direktorica KCUS-a Sebija Izetbegović oglasila nakon što je na današnjoj sjednici Upravni odbor KCUS-a smijenio.

- Kada za 8 godina (2 mandata) na poziciji generalne direktorice KCUS vratim 100 miliona KM dugovanja, nadoknadim 10 miliona KM lažno prikazanih zaliha, isplatim cca 4 miliona KM po tužbama uposlenika klinike za Ortopediju KCUS-a, kupim novu opremu milionskih vrijednosti na svim klinikama, popravim uposlenicima plate koje najmanje 10 godina nisu rasle, izborim se za pristojnije plaće nastavnog kadra iz KCUS na Medicinskom fakultetu, ukinem korupciju i pljačku, zabranim donošenje koverti i poklona za pregled i operaciju, zabranim kriminalni privatni rad u radno vrijeme-steknem neprijatelje, mediokritete koji ne oprastaju uspjeh, a veže ih ista politička agenda pa oni smisle prljavu osvetu.

Smisle da mi pokradu iz dosjea dio dokumenata, ukradu i otmu titule i pokrenu nevidjenu medijsku hajku protiv mene.To nije trajalo samo 8 godina nego treba dodati i one 3 godine vođenja Opće bolnice koju sam također zatekla u rasulu i dugovanjima, a ostavila 1,7 miliona KM u plusu.

Ponosna na sve što sam uradila, zahvaljujući vrijednim ljudima koji su mi bili saradnici, bila sam izvrsna direktorica, bez imalo lažne skromnosti. Vrijeme će pokazati a sud će dokazati, ako Bog da. Nametnuti premijer FBIH (imao je mnogo manje glasova na izborima nego ja) nestrpljiv da se dočepa KCUS-a nametne UO i NO KCUS od sebi podobnih kadrova i inicira moju smjenu, protivno zakonu. Svakako će to imati sudski epilog jer ću ih tužiti. Negdje ja njih i razumijem jer su to ljudi koji nikad nikakav uspjeh nisu napravili pa umiju samo silom da funkcioniraju. A sila nije Bogu mila, a nije ni meni. Samo me podstiče da se još jače borim.

Šta god su radili nisu me umorili. Osjećam snagu kojom bih mogla voditi jos 2 klinička centra sa lakoćom, uvjerena da se za bolesne ljude treba boriti i srcem i znanjem. Novca ima dovoljno ako opet ne pokradu, dokazala sam to. KCUS je i sada u pozitivnom stanju oko 1 milion KM. Nisu me umorili i nisam izgubila empatiju i želju da pomažem i borim se za bolesne. Ovakav zagrljaj teško bolesnog djeteta, koje gotovo nikome nije prilazilo, vrijedi više od svih onih mediokriteta koje sam spomenula. Uvijek bih izabrala ovaj zagrljaj nego sve njih i radila bih isto. Red, rad, disciplina - napisala je.