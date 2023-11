Goganović o Helezovim tvrdnjama: Zarad jeftinih političkih poena širi lažne informacije

Tvrdnje ministra odbrane BiH Zukana Heleza o postojanju vojnih kampova za obuku u okolini Rogatice i na planini Maglić, a koje su OSA i SIPA demantovale, bila su glavna tema u emisiji "Drugi ugao" na RTRS-u.

- Nedopustivo je da osoba koja obavlja tako važnu funkciju kakva je ministar odbrane, zarad jeftinih političkih poena širi lažne informacije - poručili su gosti emisije.

"Izaziva paniku među građanima"

Zamjenik ministra odbrane BiH Aleksandar Goganović rekao je da ministar odbrane Zukan Helez od početka mandata svojim odlukama i nastupima izaziva paniku među građanima BiH i urušava sistem odbrane, čime je počinio više krivičnih djela.

- Upozoravao sam na ponašanje Heleza. On izaziva uznemirenost kod građana BiH. Ove posljednje izjave su samo "prelile kap u čaši" - rekao je Goganović.

- On je u Tužilaštvu BiH dao izjavu u svojstvu svjedoka i ukoliko se dokaže da je širio paniku, on je onda počinio krivično djelo - naveo je Goganović.

Kazao je da je Helez na uvjetnoj kazni, i njegovo ponašanje i izjave, kako kaže Goganović, najozbiljnije urušavaju sistem odbrane u BiH.

- Bez odluke Predsjedništva BiH pripadnici oružanih snaga drugih država ne mogu boraviti na teritoriji BiH - rekao je Goganović.

"Treba da iznosi neistine"

Poslanik u Predstavničkom domu PSBiH Milorad Kojić kazao je da Helez u kontinuitetu iznosi informacije, a koje se kasnije utvrde da su dezinformacije.

- Pokušava se nametnuti ruski uticaj u Republici Srpskoj, a svima je jasno šta se krije iza svega toga, a to su strane ambasade. Helez je prepoznat kao neko ko treba da iznosi neistine, a to njegov "obraz" može da podnese - rekao je Kojić.

Dodao je da su on i Sanja Vulić podnijeli inicijativu da se formira istražna komisija o navodima koje iznosi Helez.

- Sanja Vulić i ja smo podnijeli inicijativu sa zahtjevom za formiranje istražne komisije o navodima koje iznosi Zukan Helez. To prevashodno iz razloga, ako su tačni ti navodi da on dobija informacije od stranih obavještajnih službi, predstavlja jednu vrstu krivičnog djela, što je propisano krivičnim zakonom BiH. S druge strane, ako su to podaci OSA-e, iznošenje tih podataka je također krivično djelo. Nažalost, u Parlamentu nije postojala većina da se formira ta komisija, da se napokon utvrdi da li su obavještajni podaci tačni ili Helez iznosi neistine - kazao je Kojić.

- Namjera političkog Sarajeva je da Srbe predstavi kao zločince - kazao je on.