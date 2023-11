Sebija ljuta zbog smjene, filovala paprike, pa se okomila na "granapdžiju" Konakovića

Nakon što je Sebija Izetbegović smijenjena sa mjesta direktorice KCUS-a, ona se oglasila na društvenim mrežama, gdje je pisala o tome da je filovala paprike, a onda je, iako je i sama ostala bez diploma, problematizirala diplome ministra vanjskih poslova BiH Elmedina Konakovića.

Njenu reakciju prenosimo u cijelosti:

- Danas sam prvi put u životu filovala paprike sjedeći jer me boli noga. Tako filujem paprike i baš razmišljam kako da objasnim nastavniku fizičkog sa falš diplomom koliko je napredovala struka u KCUS u zadnjih 8 godina? Teško, ali šta mogu? Završim paprike, stavim u rernu i ponovo pročitam inspekcijski nalaz o njegovom upisu, studiranju, šupljiranju, duplom upisivanju istog predmeta, preskakanju godina i semestara, raznim malverzacijama, pa diplomira pa tek onda studira - ima toga 52 strane, kao naučna fantastika ili neka teža zafrkancija. Najbolji inspektor za Visoko obrazovanje u KS napravio precizan izvjestaj koji nesporno dokazuje da Dino nije regularno stekao diplomu. E taj Dino, koji nije mogao regularno DIF ili FASTO završiti bez muljaže, nešto pita o napretku struke, spominje laži i stah u KCUS.

Taj ispodprosječni improvizator, pokušaj košarkaša, propali granapdžija, propali ugostitelj, propali premijer KS, ljubitelj plazma televizora u vlašnistvu Zetre, taj koji reče da je bio na "prvoj liniji borbe" duže nego što je rat uopće trajao, nije neko kome bi trebalo bilo šta objašnjavati jer hudnik misli da sve zna. U svom statusu svašta je nešto nadrobio, nalagao, reklo bi se da ima neku tešku frustraciju, što i nije čudo. Otkad se jadnik muči da me smijeni samo Bog dragi zna kakva je patnja i tegoba u njegovoj glavi godinama a ja evo dođoh do kraja mandata i to sa vrhunskim rezultatima. Spominjao je da "Sebiju ne može ni NATO smijeniti. Ona ima 5000 kamikaza koji su spremni da se raznesu zbog nje", valjda se njemu to prikazivalo u njegovoj nemoći. Ne dao Bog nikome takve muke i košmare.