Galić: Komšić je imenovao generale na štetu Hrvata

Zamjenik ministra obrane BiH Slaven Galić izjavio je da je na štetu Hrvata obavljen izbor generala na jučerašnjoj sjednici Predsjedništva budući je Željko Komšić "nezakonito ugurao jednoga svog kandidata za generala iako za to nije imao niti formalne uslove."

Ranije su u ministarstvu obrane usaglašena imena generalskoga zbora. Svi predloženi Srbi i Bošnjaci su imenovani, no ne i Hrvati, piše Večernji list.



- Ministarstvo odbrane dostavilo je popis usaglašenih generala, odnosno brigadira prema Predsjedništvu i Predsjedništvo BiH je napravio izmjene samo na štetu Hrvata. Komšić je predložio generale koji nisu usaglašeni u ministarstvu, odnosno koje sam ja predložio. To je izvedeno mimo zakona. Jedan od predloženih kandidata nije imenovan na mjesto gdje je to trebalo i postavljen je čovjek koji ne ispunjava uslove za tu generalsku poziciju. Osim toga penzionisan je general Marko Stojčić koji ima golemo ratno iskustvo, dao je veliki doprinos u Hrvatskom vijeću obrane tokom Domovinskog rata i jedan je od najboljih generala u BiH. On je također iznimno zaslužan za ustrojavanje Oružanih snaga Bosne i Hercegovine - rekao je zamjenik ministra odbrane BiH za Večernji list.