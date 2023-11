BIHAMK upozorava: Zbog snijega se na planinskim prevojima saobraća usporeno

Zbog novih sniježnih padavina koje su tokom noći i jutra zahvatile centralne i zapadne krajeve usporeno se saobraća dionicama preko planinskih prevoja, gdje se snijeg zadržao na kolovozu. Izdvajamo puteve: Bugojno-Kupres-Šuica-Livno, Vrtoče-Bosanski Petrovac-Lanište-Ključ, Bosanski Petrovac-Oštrelj-Drvar, Priluka-Glamoč-Mliništa, Resanovci-Drvar i Vrhpolje-Sanski Most, kao i prevoje: Ivan (Sarajevo-Konjic), Rostovo (Bugojno-Novi Travnik), Komar (Travnik-Donji Vakuf) i Makljen (Prozor-Gornji Vakuf/Uskoplje). Povećana je i opasnost od odrona, a posebno skrećemo pažnju na puteve: Turbe-Banja Luka, Bihać-Srbljani-Bosanska Krupa, Šićki Brod-Živinice-Kladanj, Žitomislići-Doljani, Jajce-Crna Rijeka, Bugojno-Kupres i Sarajevo-Foča. Savjetujemo oprezniju vožnju, prilagođenu trenutnim uvjetima i stanju na putevima i napominjemo vozače da na put ne kreću bez zimske opreme, navode iz BIHAMK-a.

Na magistralnom putu Livno-Šuica upozoravamo na česte izlaske divljih konja na kolovoz.

Zbog aktuelnih radova izdvajamo magistralne puteve: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Novi Travnik-Bugojno (Rostovo), Bilješevo-Lašva, Čevljanovići-Nišići i Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka).

Na graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnička vozila. Zbog protesta u Hrvatskoj, preko graničnog prelaza Orašje-Županja ne mogu saobraćati autobusi i teretna vozila.