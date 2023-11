Pad Sultanije: "Kolo Sekinih sestara" otplesalo svoje – Nema kola bez kokana

Vazio je Bakir I. malo i o montažama, krizi morala, nepoštenju i neobrazovanosti. Ne odnosi se to na Sebiju, ma jok. Ona je samo odbila liječenje djetetu N.S. a onda natjerala i 10 pedijatara da i oni to napismeno odbiju. Zatim, Ona je samo naredila da se ljudi u intenzivnoj od korone prikopčaju na malina – respiratore kako bi dokazala da „rade“ i da Fadil N. & co. nisu lopovi, nego spasioci… pa makar ti ljudi pomrli. Što bi rekao Bakir I. „…ako nemate mercedes dobar je i jugo 45 i stojadin…!“ Nažalost, ispalo je drugačije pa su ljudi pomrli u hororu na PRC-u kako bi Izetbegovići dokazali da te skalamerije „spašavaju ljude.“ Na Tužilaštvu KS kisele se najmanje tri tužbe zbog smrti izazvanih nesavjesnim liječenjem odnosno upotrebom malina-respiratora za koji je cijeli svijet znao da nisu za intenzivnu njegu.

Ovo je samo par nasumičnih primjera da se ilustrira njihova taktika i kako se nije bilo dobro zajebavat sa SDA halkom. I tako… na razne načine za Sebijinog vakta sa Koševa ode 172 specijalista, doktora nauka i preko 386 sestara i ostalih. Ali, kad je došlo do suda, ovoj trojici i svima koji su tužili KCUS za pričinjenu štetu, sud dosudio obeštećenje i nadnicu za strah. I tako je Seb. napravila štetu KCUS-u od 4 miliona KM samo za odštete izmaltertiranim radnicima. Bra'o menadžerice, piše The Bosnia Times.

Odmah na početku da se zna… tekst je satiričnog sadržaja i nema za cilj nikog uvrijediti, ali sve je tačno. Tako da oni koji se pročitaju ili prepoznaju mogu se i ljutiti, ali je to njihov problem, piše The Bosnia Times.

O neobrazovanosti bilo čijoj ovdje nećemo. Sve se zna. Diplomu ko ima – ima, a ko nema… nikad nije kasno. Može se studirat… „i u Zaaaagrebu… i u Saraaajevu…“ Ali, otkako je Muradif Pajt upalio svjetlo i vrisnuo „pa ljudi moji, nije ona nikad magistrirala“, a zatim novinari raskopali cijeli Sebijin „akademski put“ od osmoljetke do prijepisa ocjena iz Zagreba pisanog na papiru od fišeka, jasno je ko nema i nikad nije ni imao diplomu. „Žene su plakale,“ ali džaba im sve.

Gdje će kolo Sekinih sestara?

Međutim, za novi menadžment ima puno prečih i većih problema od reagiranja na Bakirove nebuloze. Novi v.d. direktor KCUS-a doc.dr. Alen Pilav (ima diplomu!) kao prvu mjeru najavio je – bonsek. Režu se katanci, zavarene kapije KCUS-a otvaraju se pacijentima. Onda će se protjerane specijaliste pozvati da se vrate. A poslije toga… novi generalni direktor i menadžment neće znati gdje udaraju kao bi što prije obnovili devastirani KCUS, educirali naučno i stručno zapušteni ljekarski kadar koji godinama tavori bez usavršavanja, osavremenili dijagnostičku opremu nabavljanu po kriteriju najbolje provizije od omiljenih dobavljača, kako bi osigurali redovno snabdijevanje lijekovima i potrepštinama (da ih pacijenti ne donose) itd.

Posebno će biti zanimljivo češljanje finansija i rasvjetljavanje „finansijskog uspjeha“ bivše direktorice zasnovanog na uštedama i zakidanju pacijenata. O tom, po tom… duboka priča.

Ali pravi izazov za novi menadžment bit će uspostavljanje hijerarhije u KCUS-u po kriteriju znanja i stručnosti, a ne prema vještini uvlačenja bivšoj direktorici i odanosti SDA. TBT je svojevremeno skenirao taj Sebijin dream team „hrabrih žena“ i poltrona i identificirao ga kao „kolo Sekinih sestara“ kojem je Ona udarala ritam i korake. Upravo je djelovanjem toga kola sistem vrijednosti srozan na kriterij korisnosti Stranci i „profesorici“ pa makar i glave padale i mnogi oplakali. Kao što i jesu. E, kad je u Bosni konačno i država kao proradila pa se „profesorici“ počele izmicati diplome, politička i druga uporišta, u tom njenom kolu su se počeli češkati po glavi… „šta ćemo sad kad dođu ovi novi…“ i preispitivati šta se ko kome zamjerio. Jer, čulo se, ovi novi naumili su pravit čistku… smjenjivat, premještat, otpuštat… ma siledžije prave, već ko biva imaju nekakve spiskove…

Helemnejse, kolovođa kola Sebija I. će tužit „izdajnike“, a do penzije na dan 6. aprila 2025. može bit ginekolog na GAK-u, ako joj se ne izjalovi i ona „specijalizacija“ koju je smlatila za 18 mjeseci umjesto da drlja klupu četiri godinekako je po zakonu.

Prve do Sebije

Muvedeta B.Č. poznatija kao Veda (inače supruga Šaćira Č., vlasnika „Vatre“ i sudski verifikovanog utajivača poreza duplim klikom) u ovih osam godina mandata Sebije I. uzela je koliko je god mogla kroz hejbet naknada od upravnog odbora, komisija, direktorske fotelje za nemedicinske discipline… Šuška se da se sprema u penziju kako ne bi krpu derala s novim menadžmentom, a bogami se mnogima zamjerila. Još kad se inshallah iz zaključanih ladica izvuku sve zataškane krivične prijave za muljeve s javnim nabavkama… „biće spektakl“.

Prof. dr. Enra S. ustvari Sebijin i ego i alter ego i danas, evo i treći dan od pada „sultanije“, još je direktorica discipline za nauku i nastavu i glavna uzdanica bivše direktorice. Propao joj pokušaj da uđe u organe SDA ili Skupštinu KS, jer su prema mišljenju bračnog para Izetbegović njene zasluge ipak bile manje od zasluga Faruka K., Mahira D. ili Harisa Z. zvanog „Ćakija“. Čujemo da se sprema da promjeni agregatno stanje tj. da pređe u novu ASA bolnicu gdje bi dovršila briljantnu naučnu i specijalističku karijeru u stalnoj brizi o tome u kojoj mjeri će je institucije za provođenje zakona povezati sa lažnim nalazom o „amneziji“ Alise R. rođene M. sad kad se država bude bavila ubistvom Dženana M.

Karijera Amre K. usko je vezana uz Vedu koja joj je omogućila američki san na bosanski način – put od pomoćne radnice u kuhinji do šefice fakturne službe, pa do člana UO KCUS-a, gdje je bila sigurna ruka za legalizaciju bilo kakvog „sultanijinog“ kriminala, i na koncu je dogurala do direktorice nemedicinskih disciplina. I to je bio vrh. Onda slijedi silazna putanja… prije tri godine po jednoj histeričnoj usmenoj naredbi (zna se ko naređuje histerično i usmeno) ona „dobrovoljno“ podnosi ostavku, a na njeno direktorsko mjesto se uvaljuje… a ko drugi nego Veda. Džaba joj slikanje u majici sa „sultanijinim“ likom.

Ustvari nije bitno što je Amra K. sad opet referent za nekakve planove, nego šta će ona bit u budućnosti. Priča se da je pametnija od mnogih potrošenih stranačkih kadrova pa da je člansku karticu SDA, zamijenila sa NiP-ovskom čim je čula da će NiP dobiti mjesto direktora KCUS-a. Pametno!

E jedino ako joj kadrovski rejting ne pokvari kakvo izvlačenje starih aferima iz prašnjavih arhiva SIPA-e kao što su izbor one najskuplje ponude GP „Butmir“ za gradnju operacionih sala, pa implementacija integralnog info-sistema SAP, pa odabir BBI kao poslovne banke mimo propisa… itd. iz vremena kad je uz Vedu bila mirođija svakoj javnoj nabavci, piše The Bosnia Times.

Prof.dr Alma Dž.K. bivša direktorica neuropsihijatrijske disipline već je u mirovinskoj hladovini pa je izbjegla sraz sa novim čelništvom ustanove. Glede toga zanimljiva je samo kao primjer kako Sebija I. otresa kadrove koje iskoristi i doživi kao nepotrebne. Kad je ova profesorica „ljudskih duša“ tražila produženje karijere umjesto mirovine na svoj zahtjev je dobila veliko, histerično NE !!!!!!! preko cijele stranice… kako je to samo „sultanija“ znala. Na njenom mjestu sad i zasad je doc.dr Alma M.S. također uzdanica SDA.

Prof.dr Sandra V.Z. pučanstvu je poznata kao dosad nezamjenjiva direktorica dijagnostičke dicipline. U puna četiri mandata tj. 16 godina ispratila je nekoliko generalnih i v.d. direktora, a da joj niti jedan novi nije mogao ni opepelit. U svoje vrijeme bila je i jedan od „zlatnih menadžera“ čije je astronomske plate istraživala SIPA. Očito je znala udovoljit SDA menadžmentu bespogovorno raspisujući tenderske procedure za omiljene firme Sebije I. Ali, ni nekadašnja nacionalno-kriminalna osovina SDA – HDZ nije bez značaja za činjenicu da prof.dr Sandra V.Z. i dalje upravlja svojom „zlatnom kokom“ (misli se na disiplinu za dijagnostiku) gdje se obrću najveća sredstva KCUS-a. Hm… sukladno novoj ljubavi Trojke i HDZ-a biće da ni „sultanijin“ pad njoj neće naudit… Pa dokle ?

Prof.dr Sanela S. novija je zvijezda na kadrovskom nebu SDA koja je zasijala nakon što je dr Sebija I. dala crveni karton tadašnjem šefu Plastične hirurgije Reufu K. i poslala ga na klupu „zmajeva“ i u njegovu privatnu ordinaciju. Na njegovo mjesto posadila je prof.dr Sanelu S. U svim izbornim kampanjama slijepo je slijedila svoju generalnu direktoricu, u medijima najlojalnije vazila o Sebijinoj genijalnosti pružajujući joj bezuslovnu podršku. A ovih dana ova prava profesorica (ima diplomu!) ulijeće za „sultaniju“ i u minsko polje. Iako znajući da će Trojka postavljati novog generalnog direktora, profesorica Sanela S. ulazi u borbu za Sebijinu fotelju pa kud puklo. Ali zašto ? Pa i pticama je jasno, a i NAROD ZNA. Treba ovu trakavicu od tragikomičnog smjenjivanja „predsjednikove supruge“ produžiti što više. Žalbama na imenovanje Trojkinog kandidata, tužbama, upravnim sporovima. Da, da… znamo da je uzalud, ali za „sultaniju“… do posljednjeg daha.

SS divizija i katering

Poseban je lik iz Sebijinog kola dr.sci. Amila A.H. specijalista oftalmolog i šefica Očne klinike. Burna je to karijera i put od KCUS-a do Opće bolnice za „sultanijom“, a nakon sukoba sa tadašnjim direktorom Farisom G. oko neke korupcije (sve ima u arhivi!). Pa onda nazad opet za „sultanijom“ na KCUS. E gdje će sad, hamletovsko je pitanje obzirom da joj je glavna pokroviteljka u ponedjeljak smijenjena pa poene više ne može ubirati discipliniranjem medicinske sestre Amine S. To je ona što odmah tuži sudu i Sebiju I. i 10 pedijatara čim joj odbiju liječiti dijete i po medijima „pere“ negativce. Da stvar bude gora… neki dan na Medicinskom fakultetu doktori glasali da se dr.sci. Amila A.H. ne promovira (!) u zvanje docenta. Od oko 80 članova NNV čak 58 bilo protiv! Bruka… a i znakovito!

Nije Sekino kolo moglo ni bez Dženane H. šefice koševske SS divizije tj. Sebijinog sindikata koji godinama nije služio za zaštitu prava radnika KCUS-a (naprotiv!), nego za aminovanje raznih marifetluka Kabineta, ono kad baš i sindikat mora biti „za“. Valjalo je to zaslužiti na trnovitom putu… Od kasindloske bolnice, preko izbjegličkih „patnji“ u Maleziji tokom rata pa poslije pripremanja bezbroj večera i iftara za probrane autoritete. Uz to i brzopotezno školovanje… hop, hop, hop… i eto nam docenta na FZS i glavne sestre na invazivnoj kardiologiji. No, znamo da Sebiju I. ne impresioniraju ničije diplome pa ni vlastite te se Dženana H. morala dokazati i na terenu u borbi protiv „sultanijih“ oponenata.

Ne dooo vam bog da vas je u krugu srela kako pušite, da nemate masku, da pričate utroje ili da nešto jedete. „Odmah piši izjavu… što si pušio, jeo, dis'o, prič'o… o čemu ?!“ pa bi te pisanije neopreznih nesretnika poslije bile osnov za disciplinske prijave itd.

Voljela je „sultanija“ taj njen fursat. Kad je nezahvalna javnost napala Sebiju I. za ukidanje „zlatnog sata“ (to je ono kad vas spuca infarkt pa vam uvale stent da preživite) i otpuštanje specijalista koji su to radili, Dženana H. se baš isprsila i izvalila: „Pa šta ako su otišli, bez svakoga se može, napravićemo drugu ekipu!“ i tako kupila Sebijinu naklonost sve do danas. Odnosno do prošlog ponedjeljka.

Ako izguglate Sebijine fotografije, na većini će biti i Dženana H. poput sjene u njenoj pozadini. Npr. kad se aplaudira Sebijinom performansu u amfiteatru (ono kad je ismijavala novinare), kad se sjedne u kafanu ili kad ono Seb. nalakira nokte i upropasti sebi vikend radi SDA žena u Konjicu.

Članovi SS-a (Sebijinog sindikata) možda će ipak žaliti za sindikalnim partyjima ispod bijelih čadora jednom godišnje kad su se sofre prolamale, a poltroni se mogli slikat sa „sultanijom“. I šta sad? Ništa. Dženana H. se sprema u penziju tako da joj Trojka može samo stavit soli na rep. A vi koji ste pisali izjave i oplakali zbog nje i njene link SS divizije, eto… „Halalite i nemojte šta zamjerit…!“ ☺ Šta vam drugo preostaje?

I na koncu, nije baš sestra iz kola, ali nije ni daleko, prof.dr Alen Dž. relativno mlađi SDA kadar, opredjelivši se da gradi karijeru tako što će biti dobar sa onim ko je na vlasti i poziciji, sad je u dilemi. Da li da ove nove „Trojkaše“ što su nahrupili u KCUS ne dočeka tako što će otići na odmor ili na bolovanje? Samo „nek nisam tu dok prođe prva čistka“. A u zlatno doba SDA Alen Dž. postaje svjetlosnom brzinom docent, zatim profesor, a potom direktor Internističke discipline, kao pouzdan partner i nasljednik slavnog odrađivača prljavih poslova na Medicinskom fakultetu prof.dr Mirze D.

Znao je Alen i kad treba biti lojalan kratkotrajnom šefu III interne klinike Mevludinu M. (sada zabludjelom kandidatu za direktora KCUS-a, ali de ti znaj…) pa onda svim autoritetima redom dok i sam nije postao šef klinike. Inače, iz doktorske je familije. Otac, dr Uzeir Dž. inače samozvani general ARBiH, stekao je u ratu silnu zahvalnost ratnih SDA kadrova oslobađanjem njihovih „zlatnih sinova“ od učešća u odbrani BiH od agresije. Sestra, prof.dr Amela Dž.A. bila je jedna od pouzdanih ruku kada je trebalo na silu smijeniti dekanesu Medicinskog fakulteta prof.dr Almiru Dž. Ili kad je kao član specijalne ad hoc komisije trebalo tražiti pa „naći“ na Medicinskom fakultetu dokumente da je „Sebija I. ipak položila sve magistarske ispite“ pa to podvaliti Senatu UNSA. Nije uspjelo, ali da se zna na kojoj su bili strani.

E sad šta je, tu je… možda će i novi menadžment cijeniti šmekere i dojavljivače o protivnicima nove vlasti, uklopiće se Alen Dž. bez problema.

I tako… bilo bi još igračica iz Sekinog kola, ali neke nisu vrijedne ni satire. Kolo je svoje odigralo, a čuje se sa Koševa da je u toku nekakvo vaganje aferima. Bogami…ruku na srce, ni novoj vlasti maslo nije za Ramazana pa će i o tome TBT pisati u narednom periodu, piše The Bosnia Times.