Dodik: Eskobar svojim izjava krši Dejton i doprinosi raspadu BiH

Predsjednik RS Milorad Dodik istakao je da je "krajnje vrijeme da se SAD prestanu miješati u unutrašnje stvari u BiH i da podmeću nogu svaki put kada politički predstavnici tri naroda i dva entiteta postignu neki dogovor."



- BiH i njeni narodi zaslužuju konačno, 28 godina nakon potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, da sami odlučuju o zemlji u kojoj žive, a ne da to rade razni marfiji i eskobari. Ti ljudi ne razumiju naš način života, naše vrijednosti. Oni nemaju pojma ni o RS, ni o BiH, a još manje o tome šta narod želi, a i dalje bi da nešto uređuju, da se pitaju i nameću odluke. Jedini cilj im je da stvaraju probleme gledajući u svemu svoje interese - istakao je Dodik.

Na pitanje Srne da prokomentariše izjavu izaslanik SAD za Zapadni Balkan Gabrijela Eskobara da "mnogi Bosanci vole da kažu da su veoma proamerički orijentisani, te da i on može otvoreno i glasno reći da su SAD probosanske", predsjednik RS je odgovorio da Amerika može biti probosanska koliko hoće, kako to otvoreno i ponosno tvrdi Eskobar, i nastaviti da "podržava isključivo muslimane, kao što su i radili sve ovo vrijeme, ali ta priča na ovom prostoru nikada neće imati perspektivu, već samo doprinosi raspadu BiH."

- U BiH ne žive samo muslimani, niti Bosanci, kako to kaže Eskobar, već tri konstitutivna naroda - Srbi, Hrvati i muslimani. A ako već SAD tvrde da podržavaju Dejtonski sporazum, a sankcionišu one koji ga, prema njihovom mišljenju, ruše, a u stvari se zalažu za njegovo poštivanje, onda bi Eskobar treba prvo da zna da ovakvim izjavama i prisustvom obilježavanju nepostojećeg praznika upravo on krši Dejton. Jedan takav isfrustrirani karijerista pokušava da nametne neke nove vrijednosti, nama, narodima koji to ne želimo. Mi imamo svoje vrijednosti i ne želimo američke, pogotovo da nam ih neko nameće silom, prijetnjama i ucjenama. Svakodnevno nas godinama bombarduju izjavama kako žele dobro BiH, a onda negiraju njen Ustav i činjenicu da ovdje postoje RS i FBiH i tri konstitutivna naroda - naglasio je Dodik.

Ako žele dobro BiH, poručio je Dodik, "onda neka je puste na miru da o njoj odlučuju domaći legitimno izabrani politički predstavnici tri konstitutivna naroda, a ne Amerikanci, i razni drugi neizbarni stranci."

Reagujući na Eskobarovu izjavu da je BiH, kako kaže, pod ozbiljnim stranim pritiscima i uticajima, Dodik je rekao za Srnu "da su i Eskobar i ta njegova priča o štetnom stranom uticaju toliko jadni i tragični, jer svi u BiH dobro znaju šta upravo Amerikanci godinama ovdje rade i provode."

- Šta i kako rade gledamo sad u Federaciji i jasno kažemo da to nećemo dozvoliti u RS. U RS će se odluke donositi u institucijama u kojima sjede predstavnici naroda za koje su glasali na izborima, a o našoj sudbini neće odlučivati ni Amerikanci, niti bilo ko - poručio je Dodik.

On je naglasio da nikoga više ne iznenađuje samovolja i bezobrazluk američkih predstavnika na ovim prostorima, koji svojim nediplomatskim istupima brukaju najviše Ameriku.

- Amerikanci su shvatili da se situacija s Rusijom ne odvija onako kako su oni zamislili i očekivali i sada koriste svaku priliku da pokažu svoju silu i uticaj u svakom dijelu svijeta. Politika sankcija koju nastoje da nametnu Rusiji doživjela je propast i sada je samo ostalo da prijete drugim zemljama tražeći da se i one ukopaju i tako im se pridruže u tom njihovom političkom i ekonomskom ludilu - rekao je Dodik.

"Vjekovni saveznik"

On je ponovio da je politika neutralnosti i nastavak održavanja dobrih odnosa sa Rusijom politika koju zastupa RS od početka rusko-ukrajinskog sukoba i tako će biti i ubuduće, jer na taj način najbolje štitimo naše dugoročne interese.

- Rusija je naš vjekovni saveznik, a Amerika i Velika Britanija su dokaz vjekovnih kalkulanata koji rade na štetu Srba, a u svom interesu. Kratki periodi normalnih odnosa sa SAD ne mijenjaju prethodnu tvrdnju, naprotiv, samo je dokazuju - naveo je predsjednik RS.

Kada je riječ o Eskobarovoj priči o korupciji u BiH, Dodik je rekao da to "redovno ponavlja kao papagaj godinama, a kada pokuša da navede argumentovan primjer iznosi samo laži."

- Te njegove laži su veće od Amerike i možda je krajnje vrijeme da se nešto javno kaže o Eskobaru iz devedesetih godina i njegovoj omiljenoj temu - korupciji i iznudi u kojoj je lično učestvovao. Ako je zaboravio, sjetit će se - naveo je Dodik.