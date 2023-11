Nikšić: Zasad nema poskupljenja struje za domaćinstva, niti redukcija

Zbog inflacije i situacije s kupovnom moći građana, nećemo povećavati cijenu električne energije za domaćinstva - ona će ostati ista, kazao je Nermin Nikšić, premijer FBiH i predsjednik SDP-a, gostujući u Dnevniku D.



Nikšić je pojasnio odluku Vlade FBiH kojom je proglašeno stanje ugrožene sigurnosti snabdijevanja električnom energijom te šta to konkretno znači za građane i privrednike.

- Mi vrlo precizno pratimo stanje u svim oblastima koje su u nadležnosti u FBiH. Ovo je neki dvokorak koji pravimo kada je u pitanju zaštita energetske stabilnosti FBiH. Ovako kad kažete malo alarmantno zvuči, ali u stvari govorimo o tome da imamo situaciju da cijena električne energije koju isporučujemo manja je od proizvodne tako da je izvjesno kako Elektroprivreda mora ući u proces povećanja cijena električne energije. To će se kretati u onom zakonskom okviru do 20 posto povećanja, to je za privredu. Predstoji nam da u skladu sa usvojenim setom energetskih zakona pratimo situaciju, napravimo dubinsku analizu prema kojoj ćemo ona domaćinstva koja se ponašaju energetski odgovorno, koja troše manje električne energije – zadržati na nižoj cijeni, a oni koji budu enormno trošili električnu energiju, morat će malo više i da plate - naglasio je on.

Na pitanje ima li Vlada mehanizme da kompenzira, odnosno da umanji mogući domino efekt kod poskupljenja struje privredi, kaže:

- Naši privrednici su u protekloj godini ostvarili dodatnu dobit od nešto više od milijardu. To su ostvarili na komparativnim prednostima koje imaju, i koje im je na neki način omogućila i država. A to je da imaju najnižu cijenu električne energije u regionu i sa ovim poskupljenjem to će biti najniža cijena. To daje dodatni doprinos njihovoj konkurentnosti, imamo prilično podcijenjenu radnu snagu i među najnižim stopama poreza na dobit. To su stvari koje se moraju uvažiti - pojasnio je Nikšić.

Dodao je da većina poslodavaca i privrednika prihvata da je ovo realnost, da su inflatorni udari takvi da se mora povećati cijena električne energije. Kaže i da nisu moguće redukcije za građane.

Budućnost Elektroprivrede

Govorio je i o tome kakva je budućnost Elektroprivrede.

- Imali smo jedan period kreativnog pristupa obračunu i vođenju finansijskih izvještaja kada je u pitanju Elektroprivreda. Još u januaru ove godine tadašnja uprava je poslala dopis Vladi FBiH, resornom ministru i premijeru u kome su upozorili da u ovoj godini planiraju preko 260 miliona slabiju realizaciju u odnosu na plan poslovanja i da će to generirati gubitak Elektroprivredi 90 miliona. Mi smo zatekli situaciju kakvu smo zatekli, aktuelna uprava je zaista dala sve od sebe i u saradnji sa rudnicima taj gubitak će biti ipak nešto manji. Pretpostavljamo da će godina završiti u gubitku od nekih 70 miliona. Ali ono što je posebno važno kada je u pitanju poslovanje Elektroprivrede je alarmantan pad proizvodnje. Mi imamo još uvijek dovoljno električne energije za svoje potrebe. Prije osam godina je bilo preko 2.000 gigavat sati viška električne energije. Imamo problema sa određenim kapacitetima, imali smo problema sa isporukom uglja od strane rudnika, štrajkovi, problemi.

Nikšić je rekao da je okončanje seta fiskalnih zakona za njega kao premijera i Federalnu vladu najveći izazov.

- Moramo osigurati i otvoriti prostor da zadržimo što veći broj radnika ovdje. Mi smo opredijeljeni da se kroz reforme stvore pretpostavke za ostanak tih ljudi, za njihovo dodatno zapošljavanje. Da osiguramo našim poslodavcima da imaju jedan rasterećeniji pristup - kaže Nikšić.

Minimalna plaća od 1.000 maraka

Naglašava da je 'sigurno da će u setu zakona jedna od mjera biti i zakon o minimalnoj plaći i da će to biti 1.000 KM'.

„U ovom trenutku je to realno da krene od nove godine, mi ćemo vjerovatno na sljedećoj sjednici vlade otvoriti prostor da poslodavcima omogućimo da dodatno isplate radnicima ono što su oni govorili – mislim da ćemo mi ići na neki iznos između 450 i 500, što bi uz neku trenutnu minimalnu plaću koja je 530 dovelo opet do tih nekih 1.000 KM. Set fiskalnih zakona može biti vrlo aktuelan u prvom kvartalu sljedeće godine pri čemu nam je jako važno da osiguramo i online fiskalizaciju, vrlo je važno da spriječimo neplaćanje obaveza prema državi, osigurali bismo da pokrijemo budžetske rupe koje će neminovno nastati u onom trenutku kad smanjimo doprinose“, naveo je on.

Odnosi trojke i HDZ-a

Tvrdi da imenovanje Marina Vukoje ne opterećuje odnose trojke i HDZ-a BiH.

- Imamo situaciju u parlamentu gdje je aktuelna opozicija našla elegantan način kako da blokira – ne održavaju se sjednice radnih tijela. Imamo situaciju da ne možete krenuti sa imenovanjima, i to je neminovnost koja stoji. Mi smo imali neke sastanke i na nivou parlamentarne većine tražimo način kako da odblokiramo rad parlamenta. To je posljedično vezano i za funkcionisanje vlade. Ne vidim da nas nešto posebno opterećuje, vlada radi u odličnoj atmosferi, sve odluke su donesene jednoglasno, bez preglasavanja i natezanja. Slažem se da u nekim stvarima to funkcioniše sporo. Morali smo povući neka kvalitetna zakonska rješenja zato što Zakonodavno-pravna komisija nije održala svoju sjednicu - kazao je Nikšić.

Smatra da parlamentarna većina treba preuzeti odgovornost i određene rizike i rješavati stvari, kako kaže, jednu po jednu. „Postoji neki niz načina na koji bi se to moglo riješiti – odlučit ćemo se za jedan i krenuti u tom pravcu“, rekao je.

Naglašava da je posao opozicije da kritikuje vlast, da nađu način kako će pokazati da je stanje što gore, pa i da doprinesu, kako tvrdi, takvom stanju kada je u pitanju FBiH.

- Cestogradnja nije stala. Mi smo i u prvom mandatu pokazali da znamo kako se radi i napravili 60 km autoputa. Opet će to biti, nisu ni sada stale aktivnosti, radi se intenzivno. Imamo planirane aktivnosti sa našim kreditorima, siguran sam da će se ekspanzija rada na autoputu sigurno povećati.

Izborni zakon

Kaže da je spreman ući sa HDZ-om u priču o izmjenama izbornog zakonodavstva.

- To smo potpisali i to smo obećali. Problem je kad se dogovorimo mi i HDZ, to još uvijek nije dogovor koji znači da ćemo imati to na državnom nivou. Imamo neke stvari, ako budemo išli u te izmjene, gdje će se morati mijenjati ustav. Tad nam treba dvotrećinska većina. Naravno, mi dajemo svoje stavove, a HDZ svoje. Smatram da je ogroman iskorak što uopće možemo da pričamo o stvarima na koje gledamo drugačije. SDP je u startu postavio šta je to naša crvena linija, spremni smo oko svega drugog razgovarati. Čak mislim da ono što imamo kada je u pitanju FBiH, imamo iskorak i napredak da bi mogli da govorimo jednim glasom u smislu da bismo bili spremni da člana Predsjedništva biramo indirektno iz Parlamenta. Tada dolazite u priču da to nije prihvatljivo Republici Srpskoj. Onda se tu opet napravi jedan krug.

Državna koalicija

Kada je riječ o tome kako riješiti problem stalnih blokada i uslovljavanja na državnom nivou, Niksić ističe da se pokazalo da ima rješenja.

- Puno stvari je bilo oko kojih se nismo slagali pa smo razgovorima i kompromisima došli do rješenja. SNSD je postavio neke svoje uslove, traži da se u paketu rješava zakon o sudovima i zakon o sprečavanju pranja novca. Uz zakon o sprečavanju sukoba interesa, smatram da bi to bio dovoljan iskorak koji bi nam omogućio da dobijemo odluku Evropske komisije o otvaranju pregovora. Imamo situaciju da u ovoj varijanti sada mi blokiramo. Zavisi iz kojeg ugla gledate - tvrdi Nikšić.

Smatra kako nije 'iscurilo vrijeme za dogovor koji bi nam osigurao pozitivan odgovor iz Brisela'. „Ako bismo to napravili što prije, vjerujem da bi i u ovoj godini se otvorila vrata za pregovore. Ako ne - mi ćemo i dalje nastaviti da radimo, do marta bi se to moglo. Imamo zaista prijatelje u EU koji se bore kao da se radi o njima samima".

Prema njegovim riječima, u slučaju smjene Sebije Izetbegović sa pozicije direktorice KCUS-a urađeno je sve po zakonu. „Ko gubi, ima pravo da se ljuti. Ne pada mi na pamet da osporavam njeno pravo da se žali i traži pravdu“.

Komentirao je i izjavu Zukana Heleza o ruskim paravojnim kampovima. „Razgovarao sam s njim i dobio uvjeravanja da ima izvore informacija koje su mu date. On ukazuje da je upozoravao i ukazivao nekim relevantnim institucijama koje nisu reagovale. Ova izjava je stvorila pretpostavke da se uznemiri stanovništvo“.

Dan državnosti BiH u Banjoj Luci

Na kraju je podijelio utiske s obilježavanja Dana državnosti BiH u Banjoj Luci.

- Nije nam prvi put. Prva dvaputa obilježavanja su prošla bez najmanjeg problema. Tad smo bili opozicija i nismo tretirani kao nekakva prijetnja. Sad smo odjednom provokatori. MUP RS je profesionalno odradio posao. Svaki dio BiH je ravnopravan i pripada svim građanima. Ne može se baš revidirati historija, bez obzira koliko ko hoće - zaključio je Nikšić.