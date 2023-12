Taksista Ernes Bećarević besplatno prevozi djecu s poteškoćama u razvoju: Ako možeš dati 5 KM za kafu i kiselu, možeš pomoći i djeci!

Ja popijem kafu i kiselu i to je 5 maraka. A vožnja bolesnog djeteta i njegovih roditelja je možda isto 5 maraka! I šta mene košta da to dijete prevezem od kuće do bolnice, škole, ili gdje već treba? Ne košta me ništa.



Hvala Bogu

Ovako razmišlja Ernes Bećarević, taksista iz Banovića za kojeg se za 24 sata čulo širom regiona. On je na svoj profil na Facebooku objavio šta mu je nijet i odmah je krenuo u realizaciju – da besplatno prevozi djecu s poteškoćama u razvoju i njihove roditelje!

- Javilo mi se mnogo ljudi. Javila se jedna žena koja želi meni da dadne neki novac kako bi i ona učestvovala u ovom humanom činu. Ja sam rekao da mi ništa ne treba i da, hvala Bogu, u okviru svojih mogućnosti, mogu pomoći ljudima - priča Bećarević za "Dnevni avaz".