Upaljen narandžasti meteoalarm: Udari vjetra do 80 kilometara na sad

Upozorenje je na snazi do 2. decembra do 18 sati.

U Bosni i Hercegovini danas će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne slabi lokalni pljuskovi su mogući Hercegovini, zapadnim i sjeverozapadnim područjima Bosne. Poslijepodne kiša i lokalni pljuskovi širom zemlje. Vjetar umjeren do jak sa olujnim udarima južni i jugozapadni. Tokom noći vjetar slabi i mijenja smjer na sjeverni. Jutarnja temperatura zraka od 12 do 18, a dnevna 15 do 21 stepen.

- Budite spremni na smetnje, strukturalna oštećenja i rizik za povrede od iščupanih stabala i krhotina koje nosi vjetar. Prekidi u snadbijevanju električnom energijom su mogući.

Za sve dodatne informacije obratite se nadležnim institucijama - navode iz FHMZ-a.

Narednih dana snijeg

U nedjelju pretežno oblačno vrijeme, uz postepeno smanjenje oblačnosti poslije podne. U prvom dijelu dana u većem dijelu Bosne slab snijeg ili susnježica, a u Hercegovini lokalno slaba kiša. U drugom dijelu dana slab snijeg na istoku i jugoistoku Bosne. Vjetar slab istočni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 9, a dnevna 0 do 6, na jugu od 9 do 13 stepeni.

U ponedjeljak pretežno sunčano vrijeme sa mrazom. U jutarnjim satima po kotlima centralne i istočne Bosne može biti magle ili niske naoblake. U večernjim satima novo naoblačenje. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -6 do 0, na jugu do 3, a dnevna 0 do 5, na jugu do 10 stepeni.

Biometeorološka prognoza

Nestabilno vrijeme, uz jači jugo, natprosječne temperature zraka i pogoršanje biometeoroloških prilika, moglo bi kod osjetljivih osoba uzrokovati poteškoće u vidu glavobolje, nervoze, reumatskih bolova, malaksalosti. Preporučljivo je reducirati aktivnosti. Sa noćnim satima opšta slika dodatno će se pogoršati, obzirom da će, nakon natprosječne topline tokom dana, temperature opasti usljed sjevernog strujanja.