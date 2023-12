Dan vakifa Karađoz-begove medrese: Uručene vakufname novim vakifima

Manifestacija pod nazivom „Dan vakifa Karađoz-begove medrese“ održana je sinoć u atriju te obrazovno-odgojne ustanove u Mostaru.



Učenje Časnog Kur'ana

Tako je svečani program posvećen vakifima, saopćeno je, otpočeo učenjem Časnog Kur'ana, te obraćanjem profesora hafiza Aida Tuleka, direktora Karađoz-begove medrese.

- Dodijelit ćemo vakufname generacijama vakifa naših diplomanata, našim profesorima – vakifima, našim Bošnjacima, muslimanima iz različitih branši, što je dokaz da svi želimo isto – svi želimo Allahovu milost, Allahov bereket i svi se nadamo Njegovoj nagradi, Džennetu, na budućem svijetu. Allah, dž.š., za one koji dijele obećava veliku nagradu na budućem svijetu i oni koji dijele su dobročinitelji, kako nam Kur'an poručuje.

Ova djeca u Medresi se svake godine sjete našeg osnivača, velikog vakifa – Karađoz-bega, i svih naših vakifa koji su preselili na bolji svijet. Prouče Kur'an i sjete ih se dovom kada se ispraća nova generacija maturanata, ali, evo, oni su danas sa svojim profesorima i odgajateljima to uradili pred džuma-namaz, kako bi zamolili Allaha, dž.š., za one koji su pomogli ovu instituciju da im se smiluje i to primi u dobra djela.

Naši vakifi su pomagali Medresu od samog njenog osnivanja, što i danas čine, na čemu im istinski zahvaljujemo – rekao je profesor Tulek.

Budući projekti

Prisutne je upoznao i sa sadašnjim i budućim projektima Medrese.

- Krenuli smo sa izgradnjom sportske dvorane, što nam je preostalo da kompletiramo kompleks Medrese. Dosadašnje radove izveli smo sredstvima koja ste vi uložili i to je bio odličan potez i za Medresu i Islamsku zajednicu, jer je nakon toga uslijedila posjeta ministra za pitanja vakufa države Katar, zajedno sa našim vjerskim poglavarima.

Bili su ovdje na lokaciji i uvaženi ministar je obećao da će pomoći u završetku izgradnje sportske dvorane Medrese. Nadamo se da će on to svoje obećanje u skorije vrijeme i ispuniti - naveo je on.

U ime Vakufske direkcije Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini prisutnim vakifima obratio se Huso Salihović.

- Danas gdje god da kročite širom Bosne i Hercegovine, naići ćete na brojne vakufe. Od samog dolaska vakufa i prvih uvakufljenja na ovim prostorima, vidjeli smo i dan-danas možemo vidjeti da su vakufi, zaista, uvijek bili otvoreni za društvo, odnosno djelovali su u onim segmentima gdje je društvu najpotrebnije.

Tako su nastajale prve vakufske bolnice, prve vakufske škole, putevi, karavani,... Sa tog aspekta cijela Islamska zajednica i Vakufska direkcija žele i nastoje vratiti vakufima onaj izvorni sjaj. Nastojimo razvijati vakufe, kako ekonomske, vjerske, tako i humanitarne i obrazovne. Posebno su nam važni ovi obrazovni vakufi. Naši dobri Bošnjaci nikada nisu prestali uvakufljavati i svakim danom naša domovina je bogatija za određene vakufe – poručio je Salihović.

Hor Karađoz-begove medrese

Interpretacijama medresanskih ilahija i kasida, posvećenih najvećem vakifu Hercegovine i drugim vakifima, program je upotpunio Hor Karađoz-begove medrese.

Svoju poruku, u okviru priređenog programa, uputio je i Salem-efendija Dedović, muftija mostarski i predsjednik Školskog odbora Karađoz-begove medrese, a koji je ovom prilikom preuzeo svoju vakufnamu.

- Vrlo je važno što smo danas ovdje u ovom našem duhovnom i obrazovnom centru našeg Mostara i naše Hercegovine, u Karađoz-begovoj medresi. Najprije želim da zahvalim najiskrenije i najsrdačnije iz svog srca svim vakifima ove škole. Vi ste prepoznali ono što treba ovoj djeci, ovim učenicima, ovim i novim generacijama koje će doći. Kao važan segment u ovom gradu je Karađoz-begova medresa i ona je to svoje mjesto zauzela na ovom prostoru. Ona to treba čuvati, unapređivati i stalno afirmirati.

Mostar je kroz svoju historiju uvijek bio prepoznatljiv centar učenosti, velike učenosti i pismenosti. Prepoznatljiv po knjizi, nauci, školi i u drugim različitim segmentima. Iz ove i drugih mostarskih medresa potekli su čestiti i veliki ljudi koji su dali ogroman doprinos islamu, bošnjaštvu, državotvornosti i ideji jezika i književnosti na ovim prostorima. Zato se možemo ponositi time, posebno što ova škola radi i djeluje i što se digla iz pepela – potcrtao je muftija Dedović.

Uručene su i vakufname

Na kraju programa uručene su i vakufname mnogobrojnim vakifima, među kojima su Bošnjaci iz cijele Bosne i Hercegovine, ali i svijeta, te generacije maturanata i diplomanata, profesori Karađoz-begove medrese.