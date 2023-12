Košarac: Helez iznosi neistine da bi postao "prvi u Bošnjaka", trojka zarobljena onim šta će reći SDA i Izetbegović

- Ja ne znam šta je dubina takvog političkog kretanja gospodina Heleza, osim što je upravo ovo u Sarajevu što se šuška dominantno, ta neka utrka za “prvog kod Bošnjaka”. Mogu da pretpostavim da je to neka njegova politička ambicija da se prikaže u političkoj javnosti u BiH, a i šire kao prvi kod Bošnjaka. Ali to mu sigurno ne daje za pravo da u javnosti plasira tako neistinite informacije. Potpuno je nepotrebno unositi konfuziju među bh. stanovništvo. Mislim da je to neoprezno i netačno, na kraju to potvrđuju izjave čelnika OSA-e. Pokušao je da skrene pažnju na sebe neistinama - rekao je Košarac.

Osvrnuo se i na saradnju sa strankama trojke na državnom nivou.

Saradnja sa trojkom

- Stranke u Federaciji koje su sada na vlasti su jako zarobljene onim šta će reći SDA i Bakir Izetbegović i mislim da se često referiraju na to i da onda pokušavaju na različite načine da se pozicioniraju kao da su, rekao bih, mnogo jači, veći, čvršći ili ne znam kakvi igrači nego SDA - rekao je Košarac i dodao:

- Istina je da smo u nekim fazama lakše pregovarali s trojkom. Možda je trojka u tim aktivnostima pokazala neku veću vrstu spremnosti za dogovor. I danas ja moram da kažem da postoji nivo političke komunikacije mnogo bolji nego što je bio za vrijeme SDA. Ali ja želim da kažem da uvijek postoji određen odnos, refleksija toga, po bilo kom pitanju, šta će reći SDA i Sarajevo. Ja mislim da se trojka nije osposobila da se oslobodi jednog takvog tereta.

Kada je u pitanju postupak koji se vodi protiv Dodika, on ističe da je to "politički proces" i "obračunavanje s RS", te da je on samo izvršavao svoje ustavne obaveze.

