Konaković: Nadam se da učesnici foruma u Briselu dolaze sa željom da se o nečemu dogovore

Ministar vanjskih poslova BiH Elmedin Konaković izrazio je nadu da učesnici sutrašnjeg Drugog političkog foruma na visokom nivou između Evropske unije i BiH u Briselu, "a ide nas jako puno", odlaze sa željom da se oko nečega dogovore.

Dodatni pomaci

- Ako bude tako, ne sumnjam da ćemo napraviti neke dodatne pomake kojima bi zadnji teg na vagi prevagnuo u korist BiH i formalnog otvaranja pregovora o članstvu u Evropskoj uniji što prije - rekao je on za Fenu pred polazak u Brisel.

Međutim, ukoliko dolaze da se ne dogovore, onda, naravno, možemo očekivati neku novu političku šaradu koja ništa dobro nikome ne donosi, smatra Konaković.

- Mi idemo spremni na konkretna rješenja i nadam se da ćemo biti na tragu takvih rješenja - kaže šef bh. diplomatije.

Po njegovim riječima, opozicija do sada generalno nije pokazala ni minimum želje da se BiH kreće ka Evropskoj unjiiji.

- Kritizirali su sve što smo uradili, osudili sve zakone i akte koje smo donijeli i naravno Evropska komisija im je jasno stavila do znanja da nisu bili u pravu i verificirali su sve zakone koje smo usvojili kao napredak i zabilježili do sada najveći pomak u historiji BiH - rekao je. Smatra da je to "destruktivna opozicija".

Kritike opoziciji u RS

- Od njih ne očekujem da urade ništa dobro, a niti od opozicije u RS koja izgleda pogubljeno iako ima evropske narative, ali se više bave Trojkom i nekim našim potezima nego što su do sada predložili neki konkretan dokument koji bi nam pomogao ka evropskim integracijama - kaže Konaković.

Zaključuje da prije svega očekuje da se vladajuća koalicija vrati tamo gdje se nalazila.

- Iako možda sad dobijamo neke poene u javnosti zbog nesporazuma koje imamo, sretniji sam i zadovoljniji kad gubimo političke poene a BiH napreduje. Bilo bi dobro da učinimo taj dodatni napor, jer smo do sada učinili više nego bilo ko. Dakle, da se vratimo iz Brisela i dogovorimo neke zakone oko kojih nemamo različite stavove i dovedemo do kraja priču o Frontexu i državnom IPA koordinatoru - rekao je Konaković.

To bi, uvjeren je po raspoloženju ljudi unutar Evropske unije, "završilo priču o otvaranju pregovora".

Ranije je najavljeno da će predsjedavajuća Vijeća ministara BiH Borjana Krišto predvoditi delegaciju zvaničnika iz Bosne i Hercegovine, uključujući šefove pet vladajućih stranaka u zemlji čije stranke čine većinu, s entitetskim, ali i kantonalnim premijerima, dok će ih s druge strane dočekati komesar za proširenje i susjedstvo Oliver Varhelji (Várhelyi).