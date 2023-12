Hrabri trebinjski ljekar Aleksandar Babić, koji je danas preminuo, prije nekoliko dana govorio za "Dnevni avaz": "Ne želim da izigravam heroja"

Ljekar trebinjskog Doma zdravlja Aleksandar Babić izgubio je bitku za život. Priča o doktoru Babiću, koji je primao pacijente u ordinaciji porodične medicine iako je zbog plućnih komplikacija neprekidno zavisio od aparata za kiseonik, obišla je region.

Zbog sumnje da je obolio od cistične fibroze pluća, 47-godišnji ljekar nadao se da će uspjeti da ode u kliniku u Beču specijalizovanu za transplantacije pluća. Do kraja se borio i nadao ozdravljenju.



Doktor Babić je prije nekoliko dana dao intervju za "Dnevni avaz". Tada nam je rekao da uprkos svemu, dolazi na posao kako bi pomogao drugim ljudima.

Fizički iscrpljen

Kako nam je tada rekao dr. Babić, ne postoji genetska potvrda cistične fibroze, ali zato klinička slika upućuje upravo na ovu bolest.

- Sve simptome bolesti imam, a to su lako zamaranje, anemija, gubitak daha, potreba za koncentratorom kiseonika. Meni je naporno ako sam bez koncentratora, ja sam i kod kuće na njemu konstantno, preko njega dobivam tri litra kiseonika. Funkcionišem u smislu lakših poslova, ali fizički sam prilično iscrpljen - govorio je dr. Babić.

Ovaj hrabri ljekar dodao je tada da, uprkos svemu, dolazi na posao kako bi pomogao drugim ljudima.

- Veliki sam optimista i imam veliku želju za životom, a također volim svoj posao. Cilj mi je da ono što radim uradim kako treba, a nikako ne polovično, i to me motiviše u životu. Ja uradim sve što je do mene i hoću mirno da spavam. Taj neko kome sam učinio znat će da sam se potrudio sa svoje strane maksimalno. Zašto? Zato što se može desiti da sam ja u toj stolici i da sam ja pacijent i da će u nekoj percepciji i stvarnosti i drugi učiniti meni - navodi dr. Babić.

Veliki borac

Pacijenti koji dolaze kod njega, kada ga ugledaju s kisikom, malo je reći da ostaju iznenađeni i u nevjerici, mada su se oni koji nisu prvi put u njegovoj ordinaciji već i navikli.

- Mnogi pacijenti, kada dođu, ostanu začuđeni, neki su blago šokirani, neki zaplaču, ali većina me podržava i smatra da je to s moje strane uredu. Ni u jednom trenutku ne želim da izigravam nekog supermena i heroja. Ja se ponašam u skladu s onim kako razmišljam. Kažu, idi na bolovanje ili nešto slično, ali ja se osjećam svoj na svome kada sam u ordinaciji. Jednostavno ne želim da budem gubitnik. Najlakše je dići ruke od svega i reći gotovo je, a ja to jednostavno ne želim. Želim da se borim, pa neka traje koliko traje - iskren je bio dr. Babić.

Organi na “pogrešnoj” strani

Ovaj hrabri ljekar je još po nečemu specifičan. Naime, dr. Babić ima Kartagenerov sindrom, svi organi su mu smješteni na „pogrešnoj“ strani. Srce je desno, jetra lijevo...

- Moji organi su kao u ogledalu u odnosu na ostale ljude. To je isto kao u automobilima, volan na desnoj strani. Organi sami po sebi nisu problem da nema ovih komplikacija s plućima. Jedino je problem u tim nekim eventualnim transplantacijama, jako je teško naći donora, ali medicina napreduje i ja se nadam najboljem - zaključio je tada dr. Babić.