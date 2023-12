Dodik nakon ročišta Šmita i Marfija nazivao "kretenom" i smradom"

Nakon što je u Sudu BiH završeno ročište predsjedniku RS Miloradu Dodiku, on je dao izjavu za javnost.

On je ponovio da je riječ o političkom procesu.

- Nepostojeći stranac nameće neke odluke i mijenja zakone, što je udar na Bosnu i Hercegovinu, njen suverenitet i to govori o slabostima sistema. Što se tiče pretresa, nije ni počela rasprava, jer je moja odbrana uložila zahtjev da se suđenje premjesti u Banju Luku. Sud je donio odluku da ne prihvata naš zahtjev, ali imamo rok od tri dana da se žalimo. Zato nije moglo da se počne ročište, jer bi to značilo da se prejudicira žalbeno postupanje - kazao je Dodik.

Istakao je da je sudija Strika bio korektan i da je uvažio činjenice, koje su nesporne.

- Što se tiče ostalog procesa, taj smrad Kristijan Šmit i jedan kreten koji se zove Majkl Marfi smišljaju kako da zagorčaju život BiH i mislim da to rade najbolje. Oni sjede u nepostojećem PIC-u i nešto raspravljaju. U RS niko to ne koristi niti čita komunike, a ako koristi, onda koristi za WC i ni za šta drugo - kazao je.

Kazao je da oni najviše skrnave BiH.

- Dolazak ovdje ne znači priznanje ovakvog neustavnog procesa i kolonijalnog ponašanja Šmita i Marfija. Ako nas budu gonili, istjerat će nas iz BiH. Tražimo da se vratimo na Ustav BiH i da se on poštuje i kada se to poštuje, mi ćemo to poštovati - naglasio je Dodik.