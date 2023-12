Ko je kriv za nezapamćeni haos u UKC-u Tuzla, ima li krivične odgovornosti: Tender na čekanju, pacijenti umiru, Tužilaštvo će sve ispitati!

- Ne znaju mi reći novi datum. Novo otvaranje ponuda je trebalo biti 11. decembra. Mi smo dobili odmah novu žalbu na koju smo u zakonskom roku odgovorili. Znači, ostajemo pri svim onim navodima za nabavku opreme. Ne znam sad tačno kad je novi datum za otvaranje. Ne može se tu više prolongirati od pet do sedam dana zbog izražene žalbe i odgovora, to se prolongira za nekih četiri do pet dana. Tako da bih sigurnu informaciju mogao imati sutra - rekao nam je prekjučer Tulumović.

- Znate kako to ide, to je dinamično, nije to statično. Jave nam iz Zenice da pošaljemo deset pacijenata, onda više nemate 50 pacijenata. Puno je bitnije da kažete da pacijenti ne čekaju duže od dva mjeseca. Do 12 sedmica, sa stručnog aspekta, može se čekati. Lista čekanja svugdje ima. Kod nas je bila lista čekanja do mjesec i kada je naš aparat bio u funkciji. Ali do 12 sedmica, struka kaže da je to prihvatljivo, da nema bespovratnog narušavanja zdravlja, odnosno da je radioterapija efikasna, nakon 12 sedmica je upitno da li uopće zračiti jer se možda pravi više štete nego koristi - kazao dr. Hudić.

Dr. Osmić: Linearni akcelerator jest jednako život

O značaju ovih aparata najbolje govori izjava dr. med. sci. Hasana Osmića, specijaliste radioterapije, onkologa UKC-a Tuzla.

- Linearni akcelerator je aparat koji se koristi u radioterapiji, zračenju pacijenata s malignim oboljenjima. Kada je u pitanju proizvođač ovog aparata, svi su dobri i svi rade jednako dobro uz određene reference i performanse. Jedini lijek za neka oboljenja je upravo linearni akcelerator. Da budem jasniji, linearni akcelerator jest jednako život - rekao je dr. Osmić za „Avaz“.