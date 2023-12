Vulić se brine za šefa: "Ko je ćelavi policajac iza Dodika, izgledalo kao da će mu odrubiti glavu"

Poslanica u Predstavničkom domu državnog Parlamenta Sanja Vulić (SNSD) uputila je poslanička pitanja koja je poslala na adrese ministra pravde Davora Bunoze, predsjednika Suda Ranku Debevcu i OSCE-u.

Ona se pita na osnovu čega su sudski policajci dozvolili predstavniku OSCE-a da unese telefon u sud, a potom da sjedi u sali gdje se održava glavni pretres.

"Ko je ćelavi policajac"

Također, Sanju Vulić zanima i ko je "ćelavi policajac koji je zalegao u stolicu kao da je na plaži i duvao Miloradu Dodiku za vrat?".

- Po kom zakonu i podzakonskom aktu se sudski policajci ponašaju sa nepoštovanjem ka predsjedniku Republike Srpske - pita se Vulić.

U obrazloženju navodi da su prilikom glavnog pretresa u predmetu koji se vodi protiv Dodika u Sudu BiH sudski policajci imali selektivan pristup ka posjetiocima Suda.

- Dok su sve nas, uključujući i člana Predsjedništva Željku Cvijanović, predsjednika Vlade Republike Srpske Radovana Viškovića i sve ostale kontrolisali na ulazu, oduzeli nam telefone i sve potencijalno opasne predmete, damu, plave kose, posmatrača ispred OSCE-a pustili su sa telefonom, punom torbom koječega i uz sve to, smjestili je u samu salu sa sudijom, tužiocima, optuženim.....po kom osnovu? Po kom zakonu? S kojim pravom? Кo je predstavnik OSCE-a u odnosu na člana Predsjedništva BiH? - pita se Vulić.

Zašto Cvijanović ne može sjediti u glavnoj sali

Interesuje je i zašto Cvijanović ne može sjediti u glavnoj sali već u posmatračnici sa svim ostalim posjetiocima.

- Na sve to, presedan se dogodio kada je sudski policajac, više ležeći već sjedeći, primakao se i duvao za vrat predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku. Iz sale broj 6 gledano, taj policajac je bio posljednji, ćelav, a prvi do tužilaca. S kojim pravom i po kom zakonu se ponašao navedeni policajac tako bahato i uz to, znate li da se radi o legitimno izabranoj ličnosti, sa podrškom od 300.180 glasova birača? Šta su ti birači za tog sudskog policajaca, ovce? - pita se Vulić, te nastavlja:

- Ministre, taj Vaš sudski policajac, subjektivno gledano, izgledao je kao neko ko će u sekundi odrubiti glavu predsjedniku Republike Srpske, Miloradu Dodiku,

Tužioce je nazvala "poslušnicima Marfija" i preporučila im da se javljaju iz druge sale ako se osjećaju ugroženo.

- Svakako ih srpski narod ne voli ni u kadru, kamo li uživo vidjeti, ali da zbog troje marfijevaca ugrožavate bezbjednost predsjedniku Republike Srpske, izazivate strah kako kod njega, tako i kod svih nas, to Vam nećemo prešutiti - rekla je Vulić.

Etička i moralna načela

Rekla je da od Bunoze očekuje da reaguje u skladu sa etičkim i moralnim načelima, "a ne kako vam kaže glas iz neke ambasade."

Podsjetila ga je na član 2 Zakona o sudskoj policiji u kojem stoji:

- Sudska policija vrši dužnosti iz svoje nadležnosti kao što je propisano zakonom. Specifična pravila i propisi koji se tiču dužnosti Sudske policije donosi Vijeće ministara na prijedlog ministra pravde.

Dodala je i član 8:

- Кomandir Sudske policije rukovodi radom Sudske policije na način definisan propisima koje donosi ministar pravde u skladu sa članom 9. ovog zakona", kaže Vulić pa dodaje i član 9: "Savjet ministara Bosne i Hercegovine na prijedlog ministra pravde određuje ukupni broj službenika Sudske policije".

Dodaje da se u članu 10 kaže da se sredstva za rad Sudske policije izdvajaju se iz Budžeta institucija BiH.

- Ukoliko Vi ne možete dati adekvate odgovore na moje primjedbe zbog diskriminacije i osjećaja straha koji su nam stvorili sudski policajci 6.12.2023. godine svojim neprofesionalnim ponašanjem kako prema nama, još izraženije, neprijateljski, rizično i sa lošom namjerom prema predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, naložite Кomandiru sudske policije . predložila je Vulić.

Predložila je Bunozi i da edukuje sudske policajce, te da objasni onima "koji mrze Milorada Dodika i duvaju mu za vrat kao da je masovni ubica, a ne predsjednik sa 300.180 glasova" da se novac za rad sudske policije obezbjeđuje iz Budžeta BiH, a budžet BiH može biti usvojen samo kada entiteti daju dio sredstva."