Delić otkrio detalje: Na javni poziv za EU pomoć imali smo i prijave mrtvih ljudi

Na javni poziv za pomoć Evropske unije za subvencioniranje energenata prijavilo se više od 216.360 domaćinstava u kojima živi 429.066 pojedinaca, a prema prvim rezultatima pravo na pomoć ostvarilo je 152.488 domaćinstava, kaže federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić.

- Od 62.710 odbijenih najviše je onih koji nisu imali pravo da se prijave na javni poziv shodno obuhvaćenim kategorijama koje su određene kao one koje imaju pravo aplicirati. Takvih je ukupno 38.417, a među njima ima onih kojima također treba pomoć, ali nažalost nismo mogli sve obuhvatiti jer imamo određen iznos donacije i zahtjev donatora da isplaćena sredstva budu u značajnijim, a ne minimalnim iznosima.

Ko nije ispunio uvjete

Međutim, među ovih 38.417 su i ona domaćinstva gdje su recimo oba odrasla člana zaposlena i imaju redovna primanja, ali im dijete ima neku vrstu kantonalnog dječijeg dodatka, kao što je dodatak za troje ili više djece ili uvećani dodatak, tako da oni nisu ispunjavali uvjete ni po kojem osnovu - navodi Delić.

Kako dodaje, među onima koji nisu ispunili uvjete javnog poziva su i borci, ratni vojni invalidi, logoraši, CŽR, nezaposleni, bolesni - nezaposleni, stari koji nisu ni na jednoj evidenciji i mnogi drugi.

- Sve ove kategorije naših ljudi smatraju da imaju pravo na ovu donaciju EU i svi smatraju da im je učinjena nepravda. Nepravda. Stalno čujem tu riječ.

Uvažavajući i poštujući svakog stanovnika ove zemlje, posebno borce i branitelje, one koji su branili ovu zemlju, želim da svima bude jasno da nisam ja, ni kao pojedinac, ni kao političar, ni kao predstavnik generacije još uvijek relativno mlađeg stanovništa ove zemlje, nikome od vas oduzeo nikakvo pravo, niti vam učinio ikakvu nepravdu.

U kategoriji penzionera odbijeno je 14.047 domaćinstava i to su oni penzioneri koji su se prijavili na javni poziv iako imaju penzije u iznosu većem od zagarantovane penzije, što je bio uvjet poziva, i oni koji imaju srazmjerne penzije iz inostranstva što je također bilo eliminacijski uvjet. Znam da su i te penzije male, ali postavljena su pravila javnog poziva i svima su bila javno objavljena. U više navrata, nekoliko mjeseci ranije prije objave javnog poziva - navodi ministar.

Kaže kako je 6.593 domaćinstava odbijeno po osnovu dodatnih primanja ostvarenih u periodu koji je naznačen u javnom pozivu, dok su 3.041 domaćinstva odbijena jer su se prijavili na javni poziv za pomoć najsiromašnijima, a imaju registrovanu privrednu djelatnost, obrt ili preduzeće.

Dupliranje matičnog broja

- I to nešto govori o nama, kao i činjenica da je 2.756 osoba pokušalo da duplira matični broj, odnosno prijavili su se po dva ili više puta na javni poziv sa jednog matičnog broja - nastavlja Delić.

Zbog ostvarenih prihoda većih od najniže plaće, dodaje, odbijeno je 492 prijave, a 219 prijava nisu konačno spremljene jer ni nakon svih prijava nije utvrđeno da li ispunjavaju uvjete, pa će se iste u ovom periodu prigovora svaka pojedinačno provjeravati.

- Odbijeno je i 36 prijava jer su se prijavila po dva penzionera iz jednog domaćinstva. Imali smo slučajeva i da su se ljudi odjavljivali sa adresa kako bi oboje ostvarili pravo na pomoć. Sedam prijava je odbijeno jer podnositelji prijave nisu imali državljanstvo BiH.

Ono što je interesantno je da smo imali 9 prijava koje su podnijeli penzioneri koji više nisu živi. Znali smo da se dešava da izlaze na izbore i to se uglavnom pripisivalo politikama, a evo sad imamo mrtve ljude i na javnim pozivima.

Oni koji su odbijeni u kategoriji dječijeg dodatka odbijeni su jer se pomoć odnosi isključivo na federalni dječiji dodatak, ne na kantonalne, niti bilo koje druge dječije dodatke. Svi kojima je priznato pravo do 31. maja, iako još nisu na isplati ostvarili su pravo na pomoć. To piše u javnom pozivu i samo je trebalo čitati javni poziv. A svi su mogli pročitati javni poziv. U kategoriji samohranih roditelja pravo su imali oni gdje se za drugog roditelja ne zna ili je preminuo, ne svi samohrani roditelji . pojašnjava fedarni ministar.

Smatra kako je ovaj javni poziv iznjedrio mnoge lekcije koje ćemo sigurno analizirati, ali već sada, dodaje, možemo reći da smo mi društvo koje živi u siromaštvu.

"Nije to moja zasluga"

- Dragi građani,

Od rata na ovamo mi smo došli u situaciju da imamo sigurno više od pola miliona siromašnih. Nije to moja zasluga. Nije to moja odgovornost. Nije ovo prva donacija našoj zemlji, ali je sigurno ona koja će biti transparentno podijeljena. Svih 64,5 miliona KM. Žao mi je što nema dovoljno novca da svima koji su u potrebi damo određeni iznos i na taj način svima pokažemo određenu posvećenost. Nažalost, to nije moguće. Postoje pravila ovog javnog poziva i mi smo ih poštovali od početka i poštovat ćemo ih do samog kraja.

Nema pritiska, nema prijetnje koja će to promijeniti. Nema kletve koja će to promijeniti. Ja sam ministar tek nešto više od pola godine i ako nisam pokušao pomagati, nisam ni odmagao, a još manje nekome nešto oduzimao.

Moj je cilj da potaknemo zapošljavanje i samozapošljavanja i da iz socijalne države pređemo u državu koja može obezbijediti kvalitetna radna mjesta, dostojanstven život i budućnost u kojoj djeca neće lijek tražiti SMS porukama - poručuje Delić.