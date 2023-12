Vladimir Andrle o napadima u Gazi: Ovo što se sada događa je necivilizirani rat

Vladimir Andrle, predsjednik Jevrejskog kulturno-prosvjetnog društva ”La Benevolencija”, poručio je da ovo što se sada događa u Pojasu Gaze ”necivilizirani je rat”.



Najmanje 17.487 Palestinaca je ubijeno, a više od 46.480 drugih je povrijeđeno u nemilosrdnim zračnim i kopnenim napadima na enklavu od 7. oktobra nakon prekograničnog napada Hamasa.

60 posto djece

Andrle je govorio o bjesomučnom ubijanju i opsadi Gaze nakon napada Hamasa 7. oktobra.

- Ubijanje sada već više od 20.000 civila, oko 60 posto su djeca, je nešto što čovjek ne može da gleda. Jedino rješenje je prekid vatre i pomoć stanovništvu Palestine, odnosno Gaze, da se vrati u normalu koliko može. Bit će jako teško. Ovaj rat, posebno mi Sarajlije, smo ga posebno emotivno primili jer smo i mi bili pod okupacijom i svaka od nas zna šta ti ljudi proživljavaju u Gazi. Tu čovjek ne može ostati hladnokrvan, mora imati reakciju i emociju prema tome. Zaista je jako teško to gledati - istakao je Andrle.

Smatra da je jedino rješenje dvodržavno.

- Gdje će se i Palestincima dati pravo da imaju svoju državu, kao što imaju pravo. Ako uzimamo sve te konvencije o ljudskim pravima, treba da poštujemo to. To je jedino rješenje, da se stvore iole zdravi odnosi za neku zajedničku budućnost između Izraela i Palestine. U ovom trenutku, čini mi se da nema tu dobre volje za kreiranje tog dvodržavnog rješenja - pojasnio je Andrle.

Druga dimenzija

Mišljenja je da je uvijek problem ovdje govoriti o svjetskim sukobima jer niko ne zna šta je u pozadini svega toga.

- I zbog čega se sve to dešava i zbog čega svijet nijemo posmatra sve ono što se događa danas u Gazu, u kontekstu ubijanja civila, ubijanja djece, ubijanja ljudi koji apsolutno nemaju veze sa Hamasom. Mi sada živimo u jednom potpuno drugom svijetu, da živimo u svijetu koji nema empatiju, koji gleda rat uživo, uživo gleda ubijanje civila, prati to i navijački se postavlja prema tome. Ovaj rat je otvorio neku drugu dimenziju globalno naše civilizacije i to više ne mogu nazvati civilizacijom. To više nema veze sa civilizacijom. Mislim da ćemo se vraćati nekim civiliziranim odnosima nakon rata. Ovo što se sada događa je jedan necivilizirani rat - izjavio je Andrle.