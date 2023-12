Satler: Evropska unija i dalje će biti najvjerniji partner BiH

Šef Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini i specijalni predstavnik Evropske unije u Bosni i Hercegovini, ambasador Johan Satler (Johann Sattler) posjetio je u ponedjeljak Zapadnohercegovački kanton gdje je s predstavnicima vlasti razgovarao, među ostalim, o potencijalima ovog kantona, onom što je učinjeno u proteklih 30 godina, kao i o tome što bi trebalo uraditi u narednom periodu.



- Razgovarali smo o potrebnim budućim koracima kako bi Bosna i Hercegovina, odnosno naš kanton koji je vrlo bitan u tom procesu, pristupili Evropskoj uniji (EU). Ono što nam je posebno drago, Satler je rekao da je jako zadovoljan načinom na koji se Zapadnohercegovački kanton razvijao posljednjih 30 godina što se tiče turizma, uvoza, privatnih kompanija i svega onoga što imamo - kazao je predsjednik Skupštine ZHK Ivan Jelčić.

Dodao je kako se na današnjem sastanku razgovaralo i o borbi protiv organiziranog kriminala i vladavine prava.

Najvjerniji partner

- Ono što me posebno veseli je da smo već učinili neke korake u svemu tome i da imamo jaku volju i želju nastaviti dalje u tom smjeru istim tempom, to ćemo svakako učiniti. Ovom prilikom želim naglasiti i jako dobru saradnju između kantonalne vlade i skupštine, donosit ćemo sve potrebne zakone i akte koje bude potrebno.

Premijer ZHK Predrag Čović naveo je kako će kanton, ako u narednih nekoliko godina ispuni sve uslove, na raspolaganju imati oko dvije milijarde maraka za projekte i približavanje EU-u i evropskim standardima.

- Moramo učiniti određene političke i pravne iskorake u smislu vladavine prava, reforme javne uprave i poboljšanja uslova za privredu. Činjenica je da smo mi jedan od najrazvijenijih kantona u BiH i radit ćemo na tome da to u budućnosti bude još bolje. Učinit ćemo sve što se tiče vlasti da naši privrednici imaju uslove za lični razvoj i razvoj njihovih tvrtki, a također javno obećavam da ćemo učiniti sve potrebne korake da u zadanim rokovima ispunimo sve naše obaveze kako bi BiH u najskorije vrijeme dobila pristupne pregovore - kazao je Čović.

Specijalni predstavnik EU-a u BiH Johan Satler kazao kako će Evropska unija nastaviti biti najvjerniji partner i prijatelj Bosne i Hercegovine.

- Razgovarali smo o važnim temama, o evropskom putu BiH, ali i o važnim sastancima koji se ove sedmice održavaju u Briselu. Izrazili smo nadu da će Evropsko vijeće donijeti pozitivnu odluku za BiH, ali i pozitivnu odluku kada je riječ o dodatnim sredstvima koje je spomenuo premijer, dakle radi se o dvije milijarde maraka koje su predviđene samo za BiH. To je izuzetno jasan dokaz da EU ulaže tamo gdje treba, u zemlje koje imaju perspektivu za članstvo u EU, a i do sada smo dokazali da smo bili najizdašniji partner BiH kao i najveći trgovinski partner, najveći investitor i vaš najodaniji prijatelj - kazao je Satler.

Ubrzati evropski put

Druga tema je, kako kaže, bila o tome šta kanton može učiniti da se ubrza evropski put BiH.

- Ovaj kanton odradio je jako dobar posao proteklih godina, od jednog od najsiromašnijih kantona u BiH nakon rata uspjeli je doći do jedne od najrazvijenijih. Uspjela je i privući, ali i zadržati velike tvrtke koje su izvozno orijentirane kao što su Feal, Violeta i TT Kabeli i zaista pohvale u tom smislu uz nadu da ćete tako nastaviti i u budućnosti. Ovdje ste blagoslovljeni i mnogim prirodnim resursima, te vas ohrabrujem da se iskoriste svi potencijali koji vam stoje na raspolaganju i u oblasti turizma i poljoprivrede, ovdje su neki i od najznačajnijih proizvođača vina i nadam se da će nedavno doneseni Zakon o vinu pomoći ovim proizvođačima da svoje proizvode lakše plasiraju na tržište EU-a - naveo je šef Delegacije EU-a u BiH.

Naglasio je dvije stvari za koje od ZHK očekuje što skorije usvajanje.

- Evropska unija je mnogo više od samo velikog tržišta, to je unija vrijednosti nastala na zgarištu Drugog svjetskog rata, na povjerenju bivših velikih neprijatelja koji su postali prijatelji i to je nešto čega želimo više vidjeti i u Bosni i Hercegovini. Na putu Evropskoj uniji, osim mnogih prava koja će građani BiH dobiti, predstoje i mnoge obaveze. Izdvojio bih dvije velike obaveze koje Evropska unija očekuje u sljedećem razdoblju. To je sloboda okupljanja, što spada u nadležnost kantona koji treba donijeti Zakon o slobodi okupljanja i volio bih da Skupština brže djeluje kada je to u pitanju. Druga velika obaveza je borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Premijer Čović obećao mi je, prilikom moje sljedeće posjete, koji bi mogao biti već u maju sljedeće godine, da ćete imati uspostavljen i funkcionalan Ured za borbu protiv korupcije. Sve pohvale koje sam izrekao ste zaslužili, ali važno je nastaviti i dalje u tom pravcu - istakao je Satler.