Ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić za "Avaz": Dvoje djece evakuiranih iz Gaze na putu za Sarajevo

Dvoje djece koja su ranije evakuirana iz Gaze na putu su prema BiH, potvrdio je za "Avaz" ambasador BiH u Egiptu Sabit Subašić.

Njihov polazak iz Kaira kasnio je sat vremena pa je neizvjesno jesu li stigli na popodnevni let iz Istanbula prema Sarajevu, ali važno je da će tokom noći ili sutra stići na sigurno.

Evakuirano 43 bh. državljana

- Djeca su ovdje boravila kod amidže, bila su i u ambasadi u nekoliko navrata, a onda smo uspjeli sa IOM-om organizirati njihov transport prema Sarajevu. Njihovi roditelji ostali su u Gazi, jer su pod crvenom oznakom i nemaju dozvolu za evakuaciju - kaže Subašić.

Do sada je iz Gaze evakuirano ukupno 43 bh. državljana i njihovih bližih srodnika. Četvero ih je već duže vrijeme smješteno u Kairu. Radi se o porodici, bračnom paru sa djecom, gdje supruga i djeca imaju pravo na pasoš BiH, a suprug ne, pa zbog takvih proceduralnih razloga nema saglasnosti iz Vijeća ministara BiH da svi krenu prema Sarajevu.

Još dvadesetak osoba zatražilo je i danima čeka na evakuaciju iz Gaze. Uprkos naporima bh. ambasada u Kairu, Tel Avivu i Dohi, za njihov izlazak iz Gaze nema saglasnosti. Jedan broj njih je u određenom momentu odustao od evakuacije.

- Imamo još jednu osobu u Gazi, koja ispunjava sve uslove i koju smo spremni evakuirati čim se okonča potrebna procedura. Sve ostale, nažalost, su pod crvenom oznakom izraelskih službi i oni u ovoj situaciji ne mogu izaći. Na različite načine pokušavali smo dobiti odobrenje za Muniru Abu Hagag i njenu porodicu, ali do sada nismo uspjeli - pojašnjava Subašić.

Boli sudbina Harisa Šehade

Od 7. oktobra ni osoblje ambasade BiH nema predaha, niti ga može imati dok stižu stravični snimci razaranja i dok, jednu po jednu, i sami preživljavaju teške sudbine Bosanaca koje je sudbina odvela u ovaj nesretni dio svijeta.

- Duboko me pogađa i puno me boli i sudbina našeg državljanina Harisa Šehade (Shehada) iz Tuzle, kojeg smo bili evakuirali iz Gaze, ali mu na prijelazu Rafah nije dozvoljen ulazak u Egipat. On je amidža ovo dvoje djece koja su danas krenula prema Sarajevu - kaže ambasador BiH Sabit Subašić za "Avaz".