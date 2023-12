"Avazova" reportaža sa Jahorine: Navala posjetioca tek se očekuje

Kada su u pitanju cijene za korištenje ski staze, dnevna karta košta 79 KM, a dječija 66.

Za jedan dan i noć skijanja morate izdvojiti 119 KM po osobi. Za dva dana, bez noćnog skijanja, posjetioci će platiti 135 KM, a djeca 112 KM.

Korištenje ski staze za 14 dana platit ćete 554 KM.

Jahorina je za one s dublim džepom. Kafu ne možete popiti ispod 3,5 KM, a negdje je i mnogo skuplja. Piva također varira, od 4,5 KM do 7 KM, dok se cijene male boce vina kreću od 7 KM pa naviše. Parking ćete negdje platiti i 3 KM po satu no hoteli pretežno nude u sklopu smještaja i opciju besplatnog parkinga.