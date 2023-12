Obustavljena istraga protiv Vojina Mijatovića za zloupotrebu položaja

Vojin Mijatović, ministar razvoja poduzetništva i obrta Federacije BiH, saopćio je da je obustavljena istraga protiv njega za navodnu zloupotrebu položaja.

- Podsjetit ću vas sve da je na samom početku izborne kampanje 2022. godine, pompezno podnesen izvještaj protiv mene kako sam navodno zloupotrijebio položaj i neke silne milione uzeo, a to prvi objavili “nezavisni” mediji. Redali su se tada naslovi “nezavisnih” medija utrkivali su se da me pokažu što većim kriminalcem. Na njihovu veliku žalost i na žalost njihovih nalogodavaca, od toga svega nema ništa, jer ništa nije ni bilo, već samo pokušaj mnogih da me ušutkaju, da me smjeste u svoje kriminalne redove, da prikažu da sam isti kao i oni - naveo je Mijatović.

Ističe da je on čovjek koji je sve svoje dugove uvijek plaćao, sve korake sam pravio, kome nije pomogao niti odmogao, da svima sve kaže u lice i da nema ništa iza leđa.

- Možda sam grub, možda nisam taktičan, ali kriminalac i lopov nikad nisam bio, niti ću biti. Onima koji su stajali iza ove predstave kratka poruka, vidjet ćemo se opet uvjeravam vas, a onima koji su lajali što javno, što iza leđa, još kraća poruka, pa nisam ja kao vi, jadnici jadni. Ovakve stvari pokazuju da naše pravosuđe radi svoj posao i mimo pritisaka, i da ima puno časnih ljudi u našem pravosuđu! Idemo dalje još jače - zaključio je Mijatović.