Vrijeme u BiH: U pojedinim dijelovima magla, temperature do 12 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas se očekuje pretežno sunčano uz mjestimično malu do umjerenu oblačnost.

Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost, koja ponegdje može biti i veći dio dana. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -5 do 1, na jugu do 6, a najviša dnevna od 2 do 7, na jugu do 12 stepeni.

U Sarajevu u jutarnjim i večernjim satima sa maglom ili niskim oblacima. Tokom dana, sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Jutarnja temperatura oko -4, a najviša dnevna oko 2 stepeni.

Za ponedjeljak se najavljuje pretežno sunčano vrijeme. Prije podne u Bosni po kotlinama i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -2 do 4, na jugu do 8, a najviša dnevna od 6 do 12, na jugu do 16 stepeni.

U utorak pretežno sunčano vrijeme. Po kotlinama Bosne i uz riječne tokove magla ili niska oblačnost. Vjetar slab promjenljivog smjera. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 7 do 13, na jugu do 16 stepeni.

Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ) u srijedu, u jutarnjim satima nešto manje oblačnosti, po kotlinama i uz riječne tokove sa maglom i niskim oblacima.

Tokom dana, postupno naoblačenje i kiša, uglavnom u južnim i zapadnim područjima. Jutarnja temperatura zraka od -1 do 5, na jugu do 8, a najviša dnevna od 8 do 14, na jugu do 16 stepeni.