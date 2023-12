BIHAMK: Magla smanjuje vidljivost na nekoliko putnih pravaca

Jutros se u većem dijelu Bosne i Hercegovine saobraća bez vanrednih ograničenja, po suhom ili vlažnom kolovozu. Ponegdje u višim planinskim predjelima mogući su nailasci na zaleđene lokalitete.

Magla smanjuje vidljivost na putnim pravcima: Kaonik-Vitez-Travnik, Ormanica-Gradačac, Žepče-Zavidovići-Banovići, Karuše-Maglaj, Gračanica-Šićki Brod-Kalesija-Zvornik, kao i na dionici autoputa A-1 Zenica sjever-Jošanica. U Hercegovini, kao i na planinskom prevoju Rostovo (Novi Travnik-Bugojno) upozoravamo na povremeno jake udare vjetra. Tokom dana, uslijed temperaturnih promjena, povećana je opasnost od odrona kamenja na kolovoz, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Apeluje se na vozače da na svim putnim pravcima voze maksimalno oprezno, da obavezno drže odstojanje između vozila i da na put ne kreću bez zimske opreme.

Sanacioni radovi izvode se na magistralnim putevima: Jablanica-Mostar (most Begića i Begovića), Ključ-Sanski Most (na ulazu u Sanski Most, kod Vodenog parka) i Čevljanovići-Nišići. Na mjestima izvođenja radova saobraća se usporeno, naizmjeničnim propuštanjem vozila.

Na graničnim prijelazima promet putničkih vozila protiče uz kraća zadržavanja.